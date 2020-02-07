Російський музикант Noize MC висловився проти Володимира Путіна і підтримав Україну

Як передає Politeka.net, своє невдоволення він висловив в інтерв'ю Юрію Дудю. (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Виконавець заявив, що йому не подобається як Путін, обходиться з Україною:

"Є речі, які мені не подобаються категорично (про політику Путіна, – прим.ред.). Це те, що сталося з Україною.", - заявив він.

Крім того, він зазначив, що в подіях на території України винна російська еліта, а Путін перетворює Росію на тоталітарну державу.

"Хтось повинен задавати владі незручні запитання і повинна бути платформа, для того, щоб ці питання могли прозвучати. Коли відбувається поступальне перетворення в тоталітарну державу – у цьому не може бути нічого доброго.", - заявив музикант.

Ще серпні 2014 року Noize MC виступив на львівському фестивалі "Захід" з прапором України на поясі.

Тоді він висловився про міфі нацизму в країні.

"Ну що, є там український нацизм? А хто не був, ви що думаєте? Так от, я там був - ніякого нацизму там немає. Є люди, які втомилися все це терпіти, і є президент, який накрав стільки, що вже неможливо підрахувати.", - заявив тоді він.

Раніше репер Oxxxymiron тонко висміяв Новий рік в Росії.

На фото він лежав з котом на ліжку і дивився "звернення" на своєму смартфоні. Ось тільки звернення до росіян було від президента Володимира Путіна, а "Новорічне звернення непрезидента Невладимира Непутіна"

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