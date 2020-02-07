Олексій Панін звинуватив росіян у злостивості і недалекості

Скандальний російський актор постійно привертає до себе увагу одіозними витівками і різкими висловлюваннями. Його нове інтерв'ю з Оленою Леніною для її каналу на Ютуб не стало винятком. Так, в ході розмови мова зайшла про скандал з інтимним відео актора, яке хтось злив в мережу.

Панін впевнений, що за злив відео відповідальні його недоброзичливці. При цьому він заспокоїв ведучу, яка зізналася, що боїться появи власного еротичного відео в мережі. На думку актора, негативна реакція на подібні речі багато в чому обумовлена тим, що вони живуть в Росії. Панін впевнений, що рівнятися на росіян в таких питаннях не варто, адже вони залишилися на рівні 14-го століття.

«А ти на яке населення рівняєшся? Рівняєшся на населення Росії, яке зупинилося у своєму вузькому розвитку? Десь у XIV столітті?», - іронічно зауважив актор.

На питання ведучої про те, чому ж більшість інтернет-користувачів засудили самого Паніна за його відео, актор також заявив, що справа в російській обмеженості і дурості.

«Про моральність говорити дуже важко, тому що, на жаль, – нікого не хочу образити, дурнів скрізь вистачає, – але Росія випускає дурнів в промисловому масштабі. На жаль, 70% населення Росії – це закомплексовані, недалекі, злі, ущербні люди», - різко підсумував артист.

Нагадаємо, раніше Олексій Панін заявив, що хоче виїхати з Росії з матір'ю і дочкою в Європу.

Панін зазначає, що хоче, щоб дочка виховувалася в Європі, а не російському суспільстві. Він навіть не проти того, щоб вона починала з нуля і пробивала собі дорогу.

«Я хочу перевезти свою маму, свою доньку. Хочу, щоб моя донька виховувалася не в радянському-російському суспільстві, не в цьому менталітеті. Нехай вона з 16 років заробляє офіціанткою, нехай прокладає собі дорогу, але тільки щоб її оточували не руські люди», — зізнався Панін.

Нагадаємо, Панін з дочкою вирішив втекти з путінської Росії, скандальне відео: "Тільки не росіяни".

Як повідомляла Politeka, Панін не стримався і видав всю правду про стосунки з чоловіком Христини Асмус.

Також Politeka писала, що Панін жорстко накинувся на Путіна, це було останньою краплею.