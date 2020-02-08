Людей не випускають з кают на круїзному лайнері, де зафіксували спалах коронавіруса

Про це розповів громадянин України, який також знаходиться на борту судна, передає ТСН.

Важка обстановка на круїзному лайнері Diamond Princess, на борту якого знаходяться 25 громадян України. Як відомо, на судні виявили пасажирів з симптомами коронавіруса, після чого судно помістили в Японії на карантин.

Як розповів один з членів екіпажу, паніки на судні немає, але коронавірусом вже заразився 61 людина.

"Всі пасажирські зони закриті. Всі сидять в каютах. Тільки члени екіпажу працюють. Сьогодні 40 чоловік зняли з лайнера і забрали в госпіталь. За офіційними даними, у нас 61 людина з позитивним тестом. Паніки немає. Всі ходять в масках і рукавичках", - підкреслив член екіпажу і додав, що заражених серед громадян України немає, передає ТСН.

У цілому, на круїзному лайнері Diamond Princess, який загнали на два тижні карантин у Японії, знаходиться понад 3500 осіб.

Варто відзначити, що українська економіка може отримати серйозний удар через епідемію коронавіруса 2019-nCoV

Таку інформацію оприлюднив Telegram-канал Легітимний, посилаючись на свої джерела.

Повідомляється, що через епідемію коронавіруса, жертвами якої вже стали 724 людини, у світі може початися економічна криза.

Як запевняють джерела, в результаті світової економічної кризи з ринку почнуть іти багато інвесторів, що спровокує зупинку міжнародних інвестиційних проектів. І це дуже сильно позначиться на економіці України.

"Все це сильно вдарить по економіці України. У підсумку багато експерти проводять паралель з 2008 роком, коли курс гривні обвалився майже на 40% через світову кризу", - стверджують автори публікації.

Більш того, через епідемію коронавіруса, яким заразилися станом на 8 лютого понад 34 тисяч осіб, може впасти і українська гривня по відношенню до долара.

"Багато експертів прогнозують продовження падіння курсу української гривні, хоча чиновники будуть намагатися в лютому утримати курс гривні до долара на позначки 25.5 – 26 гривень", - запевняють інсайдери, проводячи паралелі з минулим світовою кризою.

По інформації Нацкомісії з охорони здоров'я Китаю, за останню добу від коронавіруса померли ще 86 осіб. Під ретельним наглядом медперсоналу знаходяться майже 32 тисячі осіб.

Також повідомляється, що з початку епідемії від хвороби вдалося вилікуватися 2 тисячам осіб.

Нагадаємо, коронавірус вийшов з-під контролю, цілі міста спорожніли в Китаї: кадри не для людей зі слабкими нервами.

Як повідомляла Politeka, нова епідемія обрушилася на Китай, вже тисячі жертв: що відбувається.

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