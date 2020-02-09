Погода в Україні 9 лютого різко зміниться, замість сильних снігопадів країну накриють морози
Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз Гідрометцентру.
Так, найхолодніше буде на сході України: від -15 до -17 морозу вночі. Вдень повітря буде не менш прохолодним – до -7 морозу. Опадів не буде.
А от у західних регіонах буде навпаки – незвичайні "плюси". Вдень очікується від 3 до 5 тепла. Вночі ж різко похолодає – від -4 до -6 морозу. Снігу або дощів не передбачається.
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На півночі, у центральних районах і на півдні очікується хмарна погода, яка супроводжуватиметься температурою від -1 до +3 за Цельсієм. Вночі очікується несподівані морози – від -5 до -13 нижче нуля.
У Києві та області синоптики прогнозують 0-4 тепла вдень. Вночі буде від -3 до -6 морозу.
Раніше ми писали про те, що лютий в Україні ймовірно виявиться на 5 градусів тепліше температурної норми, дефіциту опадів теж не буде.
Про це у себе в Facebook написав синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології Ігор Кибальчич.
"Як показують розрахунки різних чисельних моделей (CFS, ECMWF, BCC-AGCM), останній місяць календарної зими продовжить тенденцію січня із збереженням активного західного/південно-західного перенесення і переважання атлантичних і середземноморських повітряних мас", - написав експерт.
Нагадаємо, лютий поиздевается над українцями, погода готує новий удар.
Як повідомляла Politeka, погодні гойдалки доб'ють Україну, антициклон вдарить з новою силою: "від -13 до відлиги..".
Також Politeka писала, що морози і сніг розтерзають Україну, погода вдарить з новою силою.