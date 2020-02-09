В мережі підняли на сміх скандальну «прокуроршу няш-мяш» Наталю Поклонську, яка вирішила дізнатися, хто був її предками
Як повідомляє Politeka, відповідний пост вона залишила у себе в Facebook.
«Вирішила розвіяти міфи навколо себе і замовила генетичний тест в одній з московських клінік. Це дослідження походження та генетичних коренів людини. ДНК дбайливо зберігає всю інформацію про людину — як прокурорський архів, де «всі ходи записані». І скоро головна загадка буде розкрита», - зазначила вона.
Поклонська сподівається, що опиниться «більшою татаркою», ніж колишній український парламентарій Мустафа Джемілєв, або ж що нібито може мати спільних предків з нинішнім президентом України. Однак користувачі мережі були іншої думки, про що говорять коментарі під постом.
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«візьміть мізки, у вас впали», «Почати нарешті працювати і перестаньте писати цю нісенітницю», «80 років тому ми вже десь чули про брудну кров......», «Наташа, коли в Київ приїдеш? Ми тебе чекаємо тут. Особливо місцевий генпрокурор», - пишуть вони.
Як повідомлялося раніше, Наталія Поклонська звинуватила Володимира Зеленського "махрової русофобії", яку він демонструє на очах у всього світу.
Поклонська влаштувала справжню істерику, прокоментувавши заяви Зеленського, які він зробив під час візиту в Польщу. Зокрема її розлютило те, що Зеленський поклав відповідальність за початок Другої світової війни на СРСР, який співпрацював з Гітлером протягом тривалого часу.
Нагадаємо, скандальна Поклонська заговорила українською в Криму, такого ніхто не очікував.
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