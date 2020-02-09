Влада вирішили використовувати мобільний додаток "Дія" для розсилання повісток призовникам
Про це повідомляють "Акценти".
За інформацією видання, влада знайшла спосіб заощадити на папері. Розсилати повістки в венкомат призовникам відтепер будуть за допомогою нового мобільного додатку "Дія", презентацію якого Міністерство цифровий трансформації України провело 27 вересня 2019. Запуск додатка відбувся 6 лютого 2020.
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Розсилка електронних повісток покликана спростити комунікацію між призовниками і військкоматами. Також держава зможе щорічно економити мільйони гривень на друкування і доставку повідомлень.
Наголошується, що разом з електронними версіями паспорта, водійського посвідчення посвідчень та інших документів у додаток можна буде додати електронну версію посвідчення про приписку для призовників і військового квитка для військовозобов'язаних.
Наголошується, що не всі українці будуть користуватися додатком. Так що частина призовників все ж буде отримувати повістку по-старому. Такий сервіс може стати в нагоді для оповіщень резервістів про навчальних зборах або мобілізації.
Щоб влада мали інформацію про місце реєстрації українців, буде створений електронний сервіс, в якому будуть відображатися ці дані. Правда, для нововведень необхідно буде прийняти відповідні законопроекти. Доступ до електронної бази будуть мати всі органи, а дозвіл на доступ до конкретної інформації буде давати громадянин, приклавши свою картку до пристрою.
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