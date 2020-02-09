В Одесі активісти Нацкорпуса завадили любителям Росії встановити пам'ятну дошку маршалу Жукову

Між провокаторами і активістами, а також представниками Нацкорпуса, сталися сутички під час спроби відновити меморіальну дошку. За годину до початку події, в одному з пабликов з'явилося повідомлення про акції за відновлення меморіальної дошки Жукову. Про це пише Politeka посиланням на прес-службу Нацкорпуса.

Раніше ми повідомляли, що лідер "Національного корпусу" Андрій Білецький і його опонент, радник прем'єр-міністра Олексія Гончарука з економічних питань Олексій Мушак влаштували жаркі баталії з приводу земельної реформи в ефірі телеканалу "Інтер" у програмі "Подробиці тижня".

За словами Білецького, який виступає на боці противників запуску ринку землі, протести триватимуть.

"Однозначно протести будуть поширюватися і географічно, і будуть збільшуватися, так як село, майже всі фермерство (а дрібне, середнє - на сто відсотків) проти відкриття ринку землі в тому вигляді, який пропонується зараз".

Повідомлялося, що російські окупанти намагаються максимально скористатися можливістю, щоб урвати кращі позиції і непомітно віджати буквально метри території.

Про це, а також про стратегії нинішньої влади "миру будь-якою ціною" висловив свою думку лідер "Національного корпусу" і засновник "Азова" Андрій Білецький.

Білецький врахував, що президент Володимир Зеленський визнав, що конфлікт на сході Україні не тільки не рухається до вирішення, але навіть загострюється, але разом з тим розкритикував його заяву з приводу загибелі двох вояків в зоні ООС 26 січня.



