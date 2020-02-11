Глава комітету парламенту з питань соцполітики Галина Третьякова розповіла про майбутньому українців

Депутат Верховної Ради заявила, що пенсійний вік підвищуватимуть щороку на один місяць. На це не вплине Конституційний суд, який визнав цей процес незаконним. Про це повідомляє "Знай.юа".

"Є дослідження Світового банку. У ньому йдеться про те, що в 2030 році при параметрах нинішньої солідарної системи у нас пенсію за формулою будуть отримувати 40% громадян. Всі інші будуть отримувати мінімальну пенсію", - сказала вона.

Як каже Третьякова, підвищення пенсійного віку не уникнути. Вирівняти ситуацію з пенсіями в Україні можна тільки в тому випадку, якщо збільшити пенсійний вік.

"Зараз склалася ситуація: або ми залишаємо пенсійний вік, і у нас поступово, не в часи нашого президента, буде погіршуватися ситуація, або приймаємо рішення, що з 2023 збільшуємо пенсійний вік один раз в рік на один місяць", - сказала Третьякова.

Причиною збільшення віку назвали те, що пенсійна система орієнтується на тривалість життя людей, які досягли пенсійного віку. Тобто, скільки вони живуть з моменту виходу на заслужений відпочинок до смерті. З них більше тисячі - це люди, які досягли столітнього віку.

Раніше ми повідомляли, що пенсійна реформа в Україні передбачає, що українцям до 2028 року потрібно буде мати 35 років страхового стажу для виходу на пенсію. Далеко не у всіх він є через нелегальних заробітків і зарплат у конвертах.

Передбачається, що до 2028 році майже половина пенсіонерів не матимуть необхідного стажу роботи. Це за умови, що держава знову не надумає збільшити його.

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