Погода в Україні має намір зіпсуватися і випробувати людей на міцність, адже місцями очікується справжній катаклізм

Як повідомляє Politeka, про це свідчить прогноз синоптика Наталки Діденко.

«12-го лютого в більшості областей буде випадати мокрий сніг, місцями з дощем. Опади - від невеликих до помірних. Мокрий сніг буде верх - тому що дещо знизиться температура повітря. Протягом середи максимально очікується 0+4 градуси, на Півдні буде трохи вище, +4+7 градусів. Вітер залишається західного напрямку, 7-12 м/с, пориви до 15-22 м/с», - зазначила вона.

У Києві, стверджує Діденко, «ранкове сонце зміниться хмарами, після обіду з'являться опади. Середа знову буде вітряна і волога, місцями мокрий сніг і дощ, температура повітря буде коливатися протягом дня близько +2, +3 градусів. Прямо скажемо, така собі погода, на любителя.

«Тому всім - синоптичного терпіння, одягати шапки, не забувати парасольки або хоча б капюшони, серіалів добре й людське здоров'я, не звертати уваги на брудні вікна під сонцем, вітамінних солодких клементинок», - підкреслила вона.

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