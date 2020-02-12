Влада над погодою в Європі, і зокрема в Україні, захопили циклони

Про те, чого чекати українцям у найближчі дні, розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

Так, циклон Tomris завтра знову буде поливати дощами і збивати штормовими вітрами громадян Великобританії, Франції, Нідерландів, Бельгії та Німеччини.

А от погода в Україні буде залежати від циклону Sabine, який розташувався на півночі.

Тому у четвер, 13 лютого, в Україні буде переважати волога погода, з періодичним невеликим мокрим снігом. На Заході і Півдні - переважно без опадів, лише в Карпатах - сніг, в Криму - дощ.

Температура повітря в більшості областей протягом четверга буде коливатися в межах + 1 + 6 градусів, у південній частині + 4 + 8 градусів.

У Києві 13 лютого очікуються невеликі опади, сильний західний вітер і близько +3, +4 градусів.

Синоптик додала, що надалі вітряна волога і відносно тепла погода будуть переважати.

У той же час існує імовірність, що березень може вдарити по українцям сильними морозами, перевищивши зимову норму. Зокрема, про це раніше заявила кліматолог, науковий співробітник Українського гідрометеорологічного інституту Світлана Краковська.

За її словами, на Україну може обрушитися аномальна "весна", яка принесе в країну морози сильніше, ніж у зимові місяці.

Кліматолог пояснює, що причина в аномальному підвищенні температури: оскільки тепло може затягнутися, тому не виключено, що пори року зрушаться вперед.

"Березень у нас може бути холодніше норми. Як не крути, але взимку у нас короткий день, ми охолоджуємося. Цей максимум охолодження тепер переважно припадає на березень", – приголомшили українців аномальним прогнозом.

Кліматолог також заявила, що з-за подібних аномалій зростає екстремальність погодних явищ.

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