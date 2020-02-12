Реєстрацію шлюбів і розлучень в Україні скоро зможуть проводити нотаріуси, але скористатися такою послугою зможуть не всі

Розширення повноважень нотаріусів передбачено законопроектом №1220 "Про внесення змін до закону "Про нотаріат", який Верховна Рада прийняла за основу, передає "Сьогодні".

За словами міністра юстиції Дениса Малюськи, Україна буде поступово переходити до системи електронного нотаріату. Реєстратори в майбутньому зможуть засвідчувати електронні документи

Реєстрацію шлюбів і розлучень нотаріуси зможуть проводити, якщо немає "особливих випадків".

Так, оформити розлучення у нотаріуса можна буде, якщо у пари немає неповнолітніх дітей або спорів, що потребують втручання судової системи.

В уряді очікують, що Рада зможе прийняти законопроект протягом декількох місяців. В такому разі, до кінця року в Україні має розпочати роботу система електронного нотаріату.

Крім того, чиновник анонсував плани щодо реформи утримання в СІЗО. Так, людям, які знаходяться в СІЗО зможуть узаконити доступ до планшетів і онлайн-дзвінків за певну плату.

Додамо, що в 2020 році в Україні будуть по-новому реєструвати новонароджених. Новоспеченим батькам більше не доведеться збирати десятки документів, що все буде оформлятися за допомогою послуги еМалятко. Батькам необхідно буде лише подати електронну заяву в пологовому будинку.

ЕМалятко буде об'єднувати відразу вісім сервісів. Можна буде відразу зареєструвати дитини, його місце проживання, оформити допомогу, зареєструвати малюка в електронній системі охорони здоров'я та реєстрі фізичних осіб. Крім цього, батьки зможуть відразу оформити посвідчення багатодітної сім'ї, оформити заявку на визначення походження дитини, батьки якої не перебувають у шлюбі, а також визначити належність дитини до громадянства України.

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