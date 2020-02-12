Кадри весело танцюючого президента України Володимира Зеленського з'явилися в популярній серед підлітків соцмережі TikTok

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на користувача соцмережі, яка підписалася як Лена Леона

У популярній серед української молоді китайській соціальній мережі TikTok набирає перегляди відео з весло танцюючим Володимиром Зеленським. Станом на 12 лютого запальне відео з президентом набрало вже 47,3 тисяч лайків.

Дівчина під ніком Олена Леона уточнила, що відео знято ще до того, як колишній актор став президентом.

"P. S. відео зняте до президентства 🙌🏼 без паніки, розбійники", - написала Олена.

Судячи з антуражу, Зеленський відпочиває з друзями у нічному клубі або ресторані. Нинішній президент енергійно танцював під запальну музику у чорній футболці та джинсах. Поруч із Зеленським танцюють і інші люди і жінка, схожа на його дружину Олену.

Трохи пізніше Лена Леона виставила інше відео з деякими критичними коментарями користувачів. Втім, особливої популярності воно вже не мало.

Судячи з усього, автором відео виступила сама Лена, яка вела зйомку в форматі селфи. Про дівчину відомо тільки те, що вона займається SMM просуванням в соцмережах і мріє мати 1 млн підписок у соцмережі Instagram.

Нагадаємо, що відставка глави Офісу президента Андрія Богдана буде знаковим етапом для Володимира Зеленського, який почав міняти команду, яка привела його до влади. Про це в інтерв'ю Politeka On-line розповів політолог Юрій Романенко.

«Які відчуття можуть бути від того, що в закладі поміняли ліжка? Так і тут. Ми поміняли однієї людини на іншого. Думаю, це буде знаковий етап для Зеленського. У сенсі, що він починає змінювати ту команду, яка привела його до влади. А Богдан був драйвером його перемоги. Це ні для кого не секрет. Саме в такому ключі - це знакова річ», - зазначив він.

Нагадаємо, відставка Андрія Богдана, у Зеленського розставили всі крапки: "Ніколи не міг подумати...".

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