Російський письменник і любитель «ЛДНР» Захар Прилєпін вважає, що більшість жителів Донбасу не хоче жити в Україні



Таку думку він висловив російським ЗМІ.

За його словами, винуватцем конфлікту на Донбасі стала Україна.

«На Донбасі ніякої громадянської війни між мешканцями Донбасу не було. Військові дії там не почалися, поки з Києва не приїхали війська. Всі чудово знають, що жителі Донбасу на 90% не хочуть жити на Україні.» — вважає терорист.

Крім того, він впевнений, що окупований Донбас не повернеться до складу України.

«Логіка подій говорить про те, що Донбас не збирається повертатися на Україну і максимально відокремлює себе від нинішньої України. І Україна змушена буде з цим рахуватися», — заявив він.

Варто відзначити, що терорист Прилєпін не так давно "пішов на підвищення" і тепер буде змінювати Конституцію.

Терорист, батальйон якого, за його ж словами, вбив найбільше захисників України і творив справжній «свавілля», увійшов до складу робочої групи з підготовки пропозицій про внесення поправок до Конституції РФ.

Раніше донецький блогер Дмитро Черкасов викрив "подвиги" Прілепіна.

У свій час він хвалився, що вбивав українців, насправді брехав, а на війні він заробляв гроші.

За його словами, головна ідеологія терориста і всіх з його колишнього батальйону – це підвищення рейтингу і готівка, яку привозив російський гумконвой.

Нагадаємо, бойовик Прилепін пішов на підвищення у Путіна: "буде змінювати Конституцію".

Як повідомляла Politeka, терориста Прілепіна зганьбили свої ж: спливла правда про пригоди російських зірок на Донбасі.

Також Politeka писала, що путинист Прилепін поліз в бійку і став посміховиськом.