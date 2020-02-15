Восьмирічна Ганна Сакидон, одна з двох українок, які страждають на прогерію, померла від поліорганної недостатності
Про це повідомив директор Волинської обласної дитячої лікарні Сергій Ляшенко виданню «Вісник».
Дитина з села Качин Камінь-Каширського району мала рідкісну генну мутацію – синдром Хатчінсона-Гілфорда, більш відомого як прогерия. Це – передчасне старіння. За словами Ляшенка, страшна хвороба кожний прожитий нею рік прирівнювала до 10 років життя звичайної людини.
Мутація настільки рідкісна, що у світі зафіксували усього близько ста випадків захворювання. В Україні таких дітей було двоє і обидві – жіночої статі.
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Друга дівчинка – Ірина Химич, яка народилася в передмісті під Вінницею.
Заступник завідувача відділенням анестезіології Волинського обласного дитячого територіального медичного об'єднання Надія Катаман розповіла, що дівчинка спостерігалася у волинських лікарів з раннього дитинства.
«У лютому Ганні виповнилося 8 років. Оскільки у дітей з діагнозом прогерія рік життя рахується за 8-10 років, коригований вік дівчинки був 70-80 років. У дитини було передчасне старіння внутрішніх органів і систем, хоча Аня важила вісім кілограмів», – пояснив доктор.
Вона додала, що люди з таким діагнозом часто помирають від інсультів. Дівчинка пережила кілька з них, а також страждала тетрапарезом кінцівок.
Відзначимо, що дитина померла ще 9 лютого, але подробиці стали відомі тільки зараз.
Прогерія має яскраво виражені ознаки. Хворі низького зросту, у них відносно велика голова і зменшена лицьова частина черепа. При цій недузі скелет практично не росте, в той час як легені, печінка, а також головний мозок збільшуються.
Тіло при прогерії зношується шаленими темпами: передчасно старіє шкіра, випадає волосся, страждають всі внутрішні органи, суглоби, маленькі діти мучаться від тих хвороб, які характерні людям у віці.
Ліки від цього страшного синдрому не знайдено досі.
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