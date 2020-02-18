Українців, яких евакуюють з китайського Уханя через епідемію коронавірусу перед вильотом будуть перевіряти на ряд симптомів

Про це в ефірі програми "Свобода слова" повідомила міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька.

"Це не тільки температура (вище 37,2) або лихоманка, це нежить, кашель, біль у м'язах. Є певні симптоми, які перевірятимуть фахівці і, в першу чергу, на сьогодні це перевірятимуть фахівці в Китаї, які це роблять для всіх громадян, яких вони відпускали на евакуацію з Китаю", – сказала вона.

Крім того, міністр МВС Арсен Аваков розповів, що китайська влада доставить наших громадян безпосередньо до літака, який повністю готовий. На борту буде 16 осіб екіпажу, а також поліцейський, два лікаря, медсестра, військовослужбовець та працівник консульства. Всі вони разом з евакуйованими будуть відбувати карантин.

Ті, хто будуть працювати з евакуйованими, будуть одягнені в костюми бактеріологічного захисту - починаючи від водія в автобусі і закінчуючи медиками і людьми, які будуть забезпечувати життєдіяльність всього об'єкта, де будуть знаходитися евакуйовані громадяни.

Україна евакуює з Китаю не тільки своїх громадян, але ще 36 іноземців з країн, які звернулися з таким проханням.

Це зокрема Норвегія, Ізраїль, Білорусь, Іспанія, Чорногорія, Аргентина, Домініканська Республіка, Еквадор, Коста-Ріка, Панама та інші країни.

Всі, кого вивозять з Уханя, підпишуть спеціальні документи. Ними вони погоджуються на двотижневий карантин. На борту всіх забезпечать засобами гігієни, масками, їжею.

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