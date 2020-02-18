На Азовському морі в лютому помітили незвичайну поведінку дельфінів через аномальну погоду

Група дельфінів гуляла, підпливаючи до самого берега, і навіть вистрибувала на берег, користуючись відсутністю навали відпочивальників. Таке відео з'явилося в мережі YouTube. (Щоб переглянути - проскрольте вниз)

На записі видно, як пара тварин насолоджується теплою зимою 2020 в Україні. Азовське море безлюдно, спокійно, а вода дуже прозора.

Унікальних ссавців вдалося зафіксувати на камеру біля берегів Арбатської стрілки в неділю, 16 лютого.

Раніше ми писали, в Одеській області через аномально теплої погоди почали вити гнізда червонокнижні птахи.

Еколог Іван Русев повідомив, що біля Національного природного заповідника “Тузлівський лимани” було помічено, як пара орланів-білохвостів зміцнює своє гніздо в лісовій смузі.

За словами Русєва, ця рідкісна птиця, як орлан-білохвіст зустрічається в цих місцях переважно восени і взимку. І досить часто його можна спостерігати тут на зимівлі. Але в цьому році з-за аномального тепла дуже рано почали піклуватися про гніздуванні.

Відзначимо, що на тлі незвично теплої зими синоптики лякають українців прогнозами на весну.

Так, доцент кафедри атмосферних наук у Державному університеті Нью-Йорка Андреа Ленг прогнозує, що навесні весь цикл арктичних коливань змінюється, тому в середині березня європейські країни, в тому числі і Україну може засипати снігом. Не виключає Ленг і сильних морозів.

Додамо, що і ряд українських народних синоптиків прогнозують схожу картину. За інформацією Володимира Деркача, перші два місяці весни будуть холодними, а в першій половині березня ймовірні навіть денні морози. Квітень буде прохолодним, справжнє тепло прийде лише в травні.

Інший експерт Леонід Горбань дав ще більш страхітливий прогноз на весну 2020. За його інформацією, морози триватимуть як мінімум до середини березня. Квітень буде також холодним, а ось травень здивує неймовірною спекою і засухою (в середині місяця 2 тижні без опадів).

Нагадаємо, погода різко погіршиться, аномальна зима знову вдарить: «Не забувайте про…».

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