Гібридні війська Путіна намагалися піти в наступ під "розведеним" Золотим на Донбасі

Олег Болдирєв, більш відомий під псевдонімом Мартін Брест, розповів подробиці бою з бойовиками. Він зазначив, що готувалося все довго і дату вибирали - річниця Дебальцеве. Для цього навіть взяли танки. Були три групи, які штурмували українські позиції. Про це повідомляє Politeka.

"А як гарно було задумано. Вони готували це довго і дату підгадали, Дебальцеве, і навіть танки вигнали. Цілих три групи на штурм трьох позицій наших. Всі прям за підручником - артпідготовка, відволікаючі удари, вхід штурмових груп під прикриттям танків", - написав Олег в соціальних мережах.

Болдирєв додає, що результат повинен був бути іншим. Адже застосовували 152-й калібр, 122-й, 120-й і інша зброя.

"Результат повинен був бути приголомшуючим. Або приголомшливим. Коротше - результат повинен був бути ээээ... результативним… Так із залученням ствольної арти 152 (мм, калібр - ред.) (близько 10 пострілів) і 122 (мм, калібр - ред.) (близько 20 пострілів)... Також в анамнезі пишемо 120-е (150!!! хв) і 82-е (близько 50 хв), міномети і півсотні пострілів з танк… Нормальна така, повноцінна війна... повинна була бути. А ось вам х**", - додав ветеран АТО.

Адже українська армія вступила професійно. Батальйони відразу отримали дозвіл на стрілянину і скористалися ним. Бойовики не змогли захопити позиції. У них багато втрат і їм довелося терміново відходити.

Брест додав, що все повернулося до ситуації, яка була в середині грудня 2019. Все погано, але не трагічно. Він уклав, що українська армія добре навчилася давати відсіч, адже війна вже йде шостий рік.

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