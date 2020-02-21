21 лютого на українців чекає невелике зниження температури і тумани по всій країні

Прогноз погоди на п'ятницю, 21 лютого, представив Укргідрометцентр. Синоптики наголошують, що в більшості областей країни погода буде сонячною і без опадів. Виняток становитимуть лише західні та східні області, де очікується мокрий сніг з дощем.

Крім того, повідомляється, що вночі й вранці більшу частину країни накриють тумани, видимість становитиме 200-500 м. В зв'язку з цим Укравтодор закликав водіїв бути обережними на дорогах.

На заході температура повітря вночі опуститься до 0…+3 градусів, а вдень потеплішає до 0…+6.

У північних регіонах У п'ятницю буде хмарно. Вночі очікується до +1 градуса, а вдень повітря прогріється до +4.

На сході України 21 лютого можливий сніг. Вночі стовпчики термометра покажуть до -1 градуса, а денна температура підніметься до +2.

На півдні вночі температура становитиме від +2 до +5 градусів, вдень +2 до +6.

У центральних областях вночі очікується до -1 градуса, а вдень – від +1 до +5.

У Києві в п'ятницю буде хмарно, вночі можливий невеликий сніг. Вдень повітря прогріється до +4 градусів, а вночі температура опуститься до +2…+3 градусів.

До цього ми писали про те, що в Києві вперше не було зими. Про це розповіла начальник відділу кліматології Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського Олена Донич.

Також вона допускає, що весна в Києві вже могла настати.

"Взагалі, метеорологічна весна – це період стійкого переходу середньодобової температури повітря через нуль градусів у бік підвищення. І тому, в принципі, ми проаналізуємо, і, може, вона вже й настала", – додала Донич.

На останні два тижні зими метеорологи не прогнозують похолодання. Буде лише теплішати. Якщо в березні і буде похолодання і сильні заморозки, то це вкрай негативно вплине на рослини.

Нагадаємо, погода вирішила помститися українцям, дощ і морози зіпсують плани.

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