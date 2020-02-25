Мета будь-якого посту — наблизитися до Бога, очистити душу й тіло від гріхів, оздоровитися. Тимчасова відмова людини від звичних смачних страв — справжнє випробування, яке веде до переосмислення свого життя і пріоритетів, до просвітління. Але не варто забувати, що у всього повинні бути розумні межі, щоб не нашкодити здоров'ю.

Великий піст є найсуворішим, найтривалішим і найтяжчим. В його основі лежить слідування за Ісусом Христом, який постив 40 днів у пустелі. Кожен рік дати початку і закінчення Великого посту змінюються, що безпосередньо залежить від Пасхи. У 2020 році початок випав на понеділок 2 березня, а закінчення на суботу 18 квітня, напередодні Світлого Воскресіння Христового — Пасхи.

Крім Чотиридесятниці (40 днів), у Великий піст входить Страсна седмиця (7 днів) — тиждень перед Великоднем, в честь пам'яті останніх днів земного життя Спасителя, його страждань і смерті за гріхи наші. Так, тим хто постує належить пройти випробування голодом терміном 48 днів. Усім віруючим рекомендовано утримуватися від страв, які містять м'ясо, рибу, молоко та яйця. На кожен день існують свої обмеження й дозволи. Під загальні правила не потрапляють вагітні жінки, хворі, малюки і мандрівники.

Загальні правила Великого посту

Спочатку варто зазначити, що будь-які норми видані церквою щодо суворого посту, відносяться до ченців, священиків і послушників. Звичайні миряни завжди радяться зі своїм духовним наставником і постять не так суворо, бо монастирський статут підійде далеко не кожному. Наприклад, якщо у людини під час посту виникають важкі життєві обставини, проблеми зі здоров'ям, він завжди може сповідатися і дотримуватися тієї дієти, яку приписав лікар.

Як правило, миряни не практикують сухоїдіння і абсолютну відмову від масла у всі будні дні (можливо, лише в певні дати). Хтось відмовляється від риби, інші навпаки, зміцнюються її м'ясом та іншими морепродуктами.

Таким чином, всі церковні норми щодо Великого посту носять лише рекомендаційний характер. Щоб не нашкодити собі і своїм близьким, краще обумовлювати всі обмеження в їжі з дієтологом або іншим фахівцем. Наприклад, деякі люди відмовляють собі в м'ясі, солодощах, алкоголі і деяких інших продуктах, віддаючи шану своїй вірі.

Загальні правила Великого посту:

перший і останній тиждень найсуворіші (2 березня та 17 квітня віруючі і зовсім відмовляються від їжі);

практично весь період Великого посту не рекомендується вживати продукти тваринного походження (скоромні);

в будні дні люди їдять лише раз на добу (ввечері);

по вихідних прийом їжі здійснюється кілька разів на день (приймається обід і вечеря);

у всі понеділки, середи, також п'ятниці потрібно приймати холодну їжу (про масло можна забути);

вівторок і четвер — дозволяється їсти гарячу їжу, але знову ж без масла;

кожна субота і неділя вважаються розвантажувальними — можна приймати їжу з рослинним маслом, а також з невеликою кількістю натурального виноградного вина (виняток — субота Страсної седмиці);

велика субота є для багатьох віруючих випробуванням сили духу, бо ті намагаються не їсти до настання самої Пасхи.

Важливо: проста людина, яка щодня спалює величезну кількість калорій, відвідуючи роботу, спортзал, школу чи університет, не повинна «сидіти» на одному лише хлібі і воді, харчуючись один раз у день. Це може не просто негативно вплинути на здоров'я, але й призвести до анорексії, викликати незворотні наслідки в організмі. Звичайним віруючим, які хочуть взяти участь у Великому пості досить дотримуватися стандартного пісного меню, а також намагатися не грішити.

Календар харчування на кожен день

В перший тиждень Великого посту 2020 (з 2 по 8 березня) людині доведеться постаратися, щоб не зірватися:

2 березня (понеділок) — дозволено пити одну лише воду;

3 березня (вівторок) — початок сухоїдіння (це означає, що дозволено їсти тільки сиру їжу без наявності олії, це можуть бути фрукти і овочі різних сортів горіхи, мед, чорний хліб);

4-6 березня (п'ятниця) — сухоїдіння;

7 березня (субота) — гаряча їжа з можливістю додати олію;

8 березня (неділя) — гаряча їжа, можна не тільки розбавити її олією, але і випити вина.

Другий тиждень (в 2020 році пройде з 9 по 15 березня), як стверджують багато віруючих, які вже проходили Великий піст, це найскладніший період. Організм і розум намагаються об'єднатися з однією лише метою — щільно поїсти. Графік харчування наступний:

9 березня (понеділок) — стандартне сухоїдіння;

10 березня (вівторок) — віруючі отримують можливість поїсти гарячого, але без олії;

11 березня (середа) — сухоїдіння;

12 березня (четвер) — гаряча їжа, без додавання олії;

13 березня (п'ятниця) — сухоїдіння;

14 і 15 березня (вихідні) — гаряча їжа з можливістю додати олію, в неділю також дозволено випити вина.

Третій тиждень (який триває з 16 по 22 березня) пережити вже легше, але через брак корисних речовин, білків, жирів і вуглеводів, організм може відмовитися повноцінно функціонувати. Деякі відзначають слабкість, швидку втомлюваність, запаморочення, загальмованість, загальне зниження функціональних здібностей мозку. Графік:

16 березня (понеділок), 18 березня (середа) і 20 березня (п'ятниця) — сухоїдіння;

17 березня (вівторок) і 19 березня (четвер) — гаряча їжа, без можливості додати олію;

21-22 березня (вихідні) — все по стандарту, можна поїсти гарячого із олією, а також у неділю спробувати трохи виноградного вина.

Четвертий тиждень (23-29 березня) нічим не примітний, і починається з сухоїдіння (понеділок 23 число). До цього дня більшість віруючих вже звикло до жорсткої дієти, організм поступово адаптувався до такого способу життя. Графік:

24 і 26 березня (вівторок і четвер) — гарячі страви без додавання олії;

25 і 27 березня (середа і п'ятниця) — сухоїдіння;

28 і 29 березня (вихідні) — гарячі страви з олією, заключний день з вином.

В п'ятий тиждень (з 30 березня по 5 квітня) варто підбадьорити організм більш різноманітними стравами, які принесуть в організм нові корисні речовини і вітаміни. Графік традиційний, починається тиждень з сухоїдіння (30 березня понеділок). Далі необхідно чергувати: вівторок (31 березня) — гарячі страви, середа (1 квітня) — сухоїдіння, і т.д. Вихідні також стандартні (гарячі страви з олією), можливість випити вина в неділю.

Шостий тиждень буде більш приємним (6-12 квітня). Понеділок нічим не примітний, стандартне сухоїдіння. А ось вівторок (7 квітня) буде Благовіщення, всім тим, хто постує, дозволяється не просто гаряча їжа, але також і рослинне масло, риба. Інші дні шостого тижня:

8 і 10 квітня (середа і п'ятниця) — сухоїдіння;

9 квітня (четвер) — гарячі страви без додавання олії;

11 квітня (Лазарева субота) — все та ж гаряча їжа з олією, а на додачу — риб'яча ікра;

12 квітня (Вербна неділя, Вхід Господній у Єрусалим) — окрім вже звичної гарячої їжі з можливістю додати рослинного масла і випити вина, дозволяється їсти рибу.

Сьомий тиждень, також називається Страсним (з 13 по 19 квітня) — фінішна пряма, довгоочікуваний завершальний етап найважчого поста в році. Графік на сім днів:

13 і 15 квітня (понеділок та середа) — сухоїдіння;

14 і 16 квітня (вівторок і четвер) — гаряча їжа без олії;

17 квітня (п'ятниця) — заборонено їсти, дозволено пити одну лише воду;

18 квітня — завершальний день Великого посту, — стандартне сухоїдіння.

Джерело: glavred.info

19 квітня християни зустрінуть Великдень, тоді вже можна буде їсти все, чого душа забажає. Але не варто переїдати, бо тілу буде дуже важко все переварити. Тепер ви знаєте, яке харчування чекає тих, хто поститься. Щоб не забувати, якого числа що можна їсти, краще скласти графік і спеціальну дієту. Таблиця, розміщена на стіні, допоможе також морально налаштовуватись.

Щоб краще прожити такий важкий період, варто виписати рецепти, спробувати заздалегідь, які пісні страви смачніше. Якщо вийде утриматися від їжі в перший день, то й надалі не повинно виникнути серйозних моральних труднощів.

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