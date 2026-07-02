Тимчасові графіки відключення світла у Чернігівській області на 3 липня пов'язані з проведенням планових робіт.

Жителів Чернігівської області попередили про чергові планові відключення світла, які заплановані на 3 липня в кількох населених пунктах регіону, повідомляє Politeka.net.

Тимчасові графіки відключення світла у Чернігівській області на 3 липня пов'язані з проведенням планових ремонтних і профілактичних робіт на електромережах. Енергетики зазначають, що технічне обслуговування є необхідним для підтримання стабільної роботи енергосистеми, своєчасного усунення можливих несправностей та підвищення надійності електропостачання.

За даними АТ «Чернігівобленерго», 3 липня з 09:00 до 18:00 ремонтні бригади працюватимуть у місті Корюківка. На час виконання робіт без електропостачання тимчасово залишаться окремі будинки за такими адресами:

Г. Костюк 2, 4, 6, 8, 10, 12

Сагайдачного 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 73, 75, 76, 77, 79, 81, 83, 12/2, 16а, 19а, 34б, 42/1, 44/2, 621А, 64/1, 76/2, 81а

Українська 2

Шевченка 1Б, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 143, 145, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 182, 184, 186, 188, 190, 192, 194

У цей же проміжок часу, з 08:00 до 20:00 години, планові відключення електроенергії запровадять і в місті Новгород-Сіверський. Обмеження на 12 годин поспіль торкнуться великої кількості домоволодінь на кількох вулицях, зокрема:

Іллі Буяльського 13а, 29а

М.В. Гоголя 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 33а, 33в

Михайла Максимовича 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 69, 70, 71, 73, 7а, 58а, 58б, 60а, 64а, 73а

Садова 2б

Ушинського 16.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога в 1500 гривень: кому з пенсіонерів у Чернігівській області подвоять виплати.

Також Politeka повідомляла, Подорожчання продуктів у Чернігівській області: найближчим часом ціни можуть стати іншими.

Як повідомляла Politeka, Доплати для пенсіонерів у Чернігівській області: скільки можна отримати в такому випадку.