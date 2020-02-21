Громадянка Китаю з підозрою на коронавірус госпіталізована з потяга "Київ - Москва" під Брянськом

Про це повідомляє Агентство міських новин «Москва» з посиланням на джерело в екстрених службах. Офіційно підтвердження інформації поки немає.

«На залізничній станції «Суземка» співробітниками митниці та Росспоживнагляду на транспорті у вагоні поїзда Київ - Москва виявлено громадянку КНР 1978 р. народження з температурою тіла 38 градусів (виявлено з використанням тепловізора). Всього у вагоні 24 людини, 22 пасажири і два провідника. Дану громадянку зняли з поїзда, автомобілем швидкої допомоги була організована доставка в інфекційну лікарню Брянська», - розповів співрозмовник агентства.

Їхала жінка з Києва, чи сіла на поїзд пізніше, не уточнюється.

За словами джерела російських журналістів, поїзд проїхав у Брянськ для прийняття рішень з проведення карантинних заходів. Вагон №11 відчеплений на окремій тупиковій гілці, оточений на карантин співробітниками транспортної поліції.

Джерело росСМИ розповів, що перебувають у вагоні 24 людини будуть доставлені шістьма екіпажами швидкої медичної допомоги в Брянську міську лікарню №4 для обсервації та подальшого обстеження. Для них виділено окремий корпус з ліжко-місцями та одноразовим посудом. Громадянка КНР автомобілем швидкої допомоги доставляється в інфекційну лікарню Брянська, для неї виділено окремий ізолятор.

Нагадаємо, епідемія коронавіруса почалася в кінці грудня 2019 року в китайському місті Ухань.

станом на ранок 21 лютого, число загиблих в результаті коронавіруса у світі зросла до 2247 осіб.

Кількість заражених в Китаї досягло 75245 людей. Всього в світі - 76498. У свою чергу, одужали за останніми даними 18442 людей.

Більшість випадків захворювання і смертей зафіксовано в китайській провінції Хубей.

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