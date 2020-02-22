Це вже друга спроба прориву за останній час!

Диверсійно-розвідувальна група озброєних формувань РФ спробувала прорватися через лінію дотику на Донбасі

Як передає Politeka.net, про це повідомили в прес-центр штабу ООС.

Як говориться в повідомленні, прорив збиралися здійснити поблизу населеного пункту Новотошковскьке.

Користуючись прикриттям вогню зі стрілецької зброї бойовики намагалися вийти на українські позиції.

"Підрозділу Об'єднаних сил своєчасно виявили ворога і черговими вогневими засобами відбили атаку. В результаті бойового зіткнення ДРГ противника, зазнавши втрат, відступила. При цьому, ворог залишив на полі бою тіло загиблого російського найманця", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, це вже другий раз за останній час, коли російсько-окупаційні війська "Л/ДНР" спробували прорватися через лінію розмежування на Донбасі.

Раніше, підконтрольні Кремлю терористи атакували позиції бійців ВСУ відразу біля кількох населених пунктів.

В результаті бойового зіткнення сили ООС зазнали втрат серед особового складу - 1 захисник загинув, четверо отримали легкі поранення.

Раніше військовий експерт Дмитро Снєгирьов заявив, що дата 18 лютого для прориву російсько-окупаційними військами "Л/ДНР" була обрана не випадково.

За його словами, російська сторона зайвий раз нагадує про безальтернативність ганебних Мінських угод, які були підписані після Дебальцевого.

А ось відомий волонтер і учасник російсько-української війни Роман Доник стверджує, що терористи, які 18 лютого розв'язали бої на Донбасі, заздалегідь планували спробу прориву лінії розмежування в Луганській області.

За його словами, те, що відбувається зараз на фронті повинно було статися і є можливість, що все повториться знову.

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