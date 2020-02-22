Студія "Квартал 95" регулярно радує кіноманів фільмами, які припадуть до душі цінителі хорошого, легкого гумору і затишної картинки на екрані
Однак, цього разу продюсери вирішили зробити акцент на юних дослідників прекрасного і презентувати повнометражний мультиплікаційний фільм "Повернення Гуллівера".
Цей сімейний мультфільм розповість про повернення Гуллівера в країну Ліліпутію.
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"Квартал 95" вже представив свою нову роботу - повнометражний мультиплікаційний фільм "Повернення Гуллівера" на Фестивалі Berlinale.
Про це повідомляє Олег Ходарчук головний спонсор і продюсер проекту, а також продюсер популярної української групи "Без обмежень".
Олег на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив, що мультфільм "рве фестиваль" в Берліні.
Прем'єра мультиплікаційного фільму "Повернення Гуллівера" в Україні планується на Новорічні свята.
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