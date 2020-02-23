Парламент Великої Британії ухвалив скандальний документ про український Донбас, який раніше викликав багато суперечок

Про це повідомляє віце-президент ініціативи Nuclear Treaty Initiative і колишній міністр оборони Великобританії лорд Дез Браун, передає «Радіо. Свобода».

«Ми жодним чином не пропонуємо план, який би замінив процес, за який відповідають інші сторони. Ми лише говоримо: ось 12 кроків, ось опції для розгляду, саме для того, щоб зменшити страждання людей, і збільшити впевненість. Ми дуже чітко говоримо: це не мирний план, це 12 кроків. Вони можуть бути прийняті чи відкинуті. Ми не нав'язуємо їх нікому. Ми зібрали експертів, які проаналізували ситуацію, і вони запропонували речі, які могли б допомогти підтримати мирний процес», - відзначив він.

Браун також уточнив, що до розробки документа не залучалися якісь представники країн. Іншими словами, жодна країна не вказувала, що саме потрібно в ньому прописувати.

Як повідомлялося раніше, на Мюнхенській конференції узгодили 12 кроків, які повинні посилити безпеку в Україні, а також в євроатлантичному регіоні

Ключові 12 кроків перерахував на своїй сторінці в Facebook український журналіст Валерій Калниш.

Нагадаємо, ситуація на Донбасі змінилася, розкрито серйозна небезпека для України.

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