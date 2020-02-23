На судні продовжують вмирати люди від смертельного вірусу

Ситуація на круїзному лайнері Diamond Princess, який перебуває у карантині, загострилася до краю

Ще 57 осіб, більшість з яких є членами екіпажу, заразилися коронавірусом на круїзному лайнері Diamond Princess. Крім того, від коронавіруса помер ще один пасажир. На даний час загальна кількість хворих на судні вже досягло критичної позначки – 691 людина. Про це повідомляє NHK.

Зараз судно перебуває на карантині в порту Йокогама. Також на борту залишаються українці. Міністерство охорони здоров'я Японії повідомляє, що новий загиблий на судні – чоловік, 80-років. Його у важкому стані госпіталізували до лікарні, однак врятувати не вдалося. Він помер вранці 23 лютого. Погіршення стану через зараження коронавірусом посприяла хронічна хвороба у літнього чоловіка.

Він став третім померлого на Diamond Princess, який помер через ускладнення коронавіруса.

Серед хворих на лайнері вірусом COVID-19 опинилися і двоє українців. Вони відносяться до обслуговуючого персоналу лайнера. Зараз вони госпіталізовані в лікарню в Токіо і проходять лікування.

Зазначимо, на сьогодні, 23 лютого, кількість заражених коронавірусом у всьому світі становить 78 823 осіб. Померли від смертельного вірусу майже 2,5 тисячі осіб.

Нагадаємо, що Зараз на круїзному лайнері Diamond Princess знаходяться менше 2000 чоловік. Коронавірус був виявлений у 728 осіб, серед яких пасажири і члени екіпажу.

Варто також зазначити, що на борту є 25 громадян України. Всі вони члени екіпажу. Коронавірус був діагностував у двох людей.

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