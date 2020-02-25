Співвласник "Квартал 95" Борис Шефір, який разом з братом Сергієм Шефіром й президентом Володимиром Зеленським заснували студію, докладно розповів, що чекає творче об'єднання в майбутньому

За словами Шефіра, незважаючи на зміни в країні у сфері теле - і кіноіндустрії (зокрема, йдеться про мовний закон), вектор роботи студії залишається тим самим. Про це продюсер розповів в інтервью "Знай.ua".

"Поки працюємо в старих умовах, чесно кажучи, не найбільш сприятливих. І з Держкіно становище не краще. Там такі умови, що після нашої першої спроби з фільмом "Я, ти, він, вона", ми поки що в пітчингах не беремо участь. Чекаємо поліпшень", - поділився Шефір, зазначивши, що як і раніше збирає навколо себе "найталановитіших, нікого не обманюючи".

Крім того, Шефір пролив світло з приводу чуток, що "Вечірній квартал" хочуть перенести з "1+1" на інший телеканал. За словами продюсера, немає необхідності переходу, якщо співпраця плідна. А якщо здійснити такий маневр, то тільки з новими проектами. В цілому Шефір зазначив, що студія готова до роботи з будь-якими каналами.

Також продюсер прокоментував, як надалі складуться справи з можливістю "встряти" в черговий політичний скандал через їдкі жарти.

"Якщо мочити не жорстко, краще взагалі не мочити. Наш жанр такий, що образи будуть завжди. І зловити на жорсткому жарті - не питання. Головне - бути відвертим з глядачами і мати власні переконання, а скандалів боятися...", - поділився Шефір.

Раніше ми повідомляли, мультфільм виробництва "Квартал 95" під назвою "Повернення Гуллівера" влаштував справжній ажіотаж в Європі. Зокрема, повнометражна робота про подорож героя в країну Ліліпутію показали на Фестивалі Berlinale.

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