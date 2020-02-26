Українська артистка Оля Полякова висловилася про українських зірок, які гастролюють з концертами в Російській Федерації

Полякова додала, що сама також їздить в Росію, але тільки тому, що у неї там живе мама. На території країни-агресора вона не виступає, і це її принципова позиція.

Про це вона розповіла в інтерв'ю для журналістів видання КП в Україні.

"Не можу сказати, що не їжджу в Росію до мами. Я не їжджу туди з виступами, це моя принципова позиція, зайнята в кінці 2014 року, коли став зрозумілим масштаб того, що відбувається і не залишилося ілюзій. Мама, звичайно, частіше приїжджає в Україну, ніж я їжджу до неї", – розповіла Полякова.

Полякова заявила, що може зрозуміти зірок, які їздять в РФ, щоб заробити гроші, так як в РФ шоу-бізнес більш розвинений і дає широкі можливості артистові. При цьому Полякова не уточнила, чи підтримує вона особисто гастролерів.

"У наших сусідів (РФ), наприклад, у шоубізі прийнято дружити і підтримувати один одного, ходити на концерти. Саме тому у них і є шоу-бізнес. А у нас цього немає. Я розумію колег, які хочуть поїхати в Росію, бо там артисти один одного підтримують. Там не тільки гроші, як люблять про це говорити. Там ще є визнання", – помітила українська поп-діва.

