У евакуйованих з китайського Уханя 48 осіб, що перебувають у Нових Санжарах, зараження коронавірусом не виявлено

Про це заявив заступник глави МОЗ Віктор Ляшко під час брифінгу за підсумками засідання Кабміну в середу 26 лютого.

"Сьогодні сьомий день, середина обсервації. Все в штатному режимі, всі люди почувають себе добре. Медогляди проводять двічі в день, ознак вірусних захворювань немає. Ми отримали перші результати, 48 проб на коронавірус, всі негативні", – сказав Ляшко.

Забір проб у людей, що знаходяться на обсервації, провели 22 лютого.

Нагадаємо, у Центрі громадського здоров'я (ЦГЗ) розповіли, що тест-система для визначення коронавіруса знаходиться у вірусологічній референс-лабораторії ЦГЗ України. Для дослідження зразки будуть направлятися саме в цю лабораторію. З моменту отримання зразка лабораторією в середньому необхідно 5-7 годин робочого часу для визначення результату.

Діагностика буде здійснюватися виключно у випадках, що відповідають епідеміологічного та клінічного визначення хвороби, вказаних у рекомендаціях ВООЗ. Купити тест-систему для самостійного користування неможливо.

Тест-системи та реагенти дійсно розраховані на близько 30-ти досліджень. У центрі громадського здоров'я кажуть, що цього достатньо до моменту отримання чергових реагентів.

Підготовку пацієнта до діагностики повинен забезпечити лікар. Всі лікарі отримали настанови та рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я щодо ведення пацієнтів з підозрою на нову коронавирусную інфекцію. Також заклади охорони здоров'я отримали методичні рекомендації по забору зразків та транспортування в лабораторію.

Додамо, за даними Національної комісії з охорони здоров'я Китаю, в країні зафіксовано 78 064 підтверджених випадків захворювання. З урахуванням нових випадків зараження число інфікованих у всіх країнах, за оцінкою SCMP, становить 81 005 осіб.

Померли 2 763 людини.

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