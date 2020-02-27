Потужний циклон поки не збирається йти з України

Про це у своєму Facebook попередила синоптик Наталка Діденко, пише Politeka.net.

За її словами, зараз в атмосфері робиться казнащо, тому українці стають свідками перебудови атмосферних процесів.

"28-го лютого в Україні буде так. Найближчої ночі циклон розташується над Лівобережною Україною і тому дощі та мокрий сніг очікуються у центральних областях (окрім Вінниччини), у південній частині та на Сході. Опади супроводжуватимуться сильним вітром. Вдень циклон залишить нашу територію, опади потягнуться за ним на північний схід, лише незначна волога ще втримається у східних областях та торкнеться Сумщини. Проте сильний вітер вдень втримається!", - запевняє українців синоптик.

Наталка Діденко також зазначила, що в інших українських регіонах буде суха погода, але вже у п'ятницю у деяких областях можливий мокрий сніг.

"Проте вже вдень у п`ятницю із південного заходу підійде чергова порція опадів і на Заході України очікується мокрий сніг, у Карпатах може бути сильніший. Отже, вдень без опадів буде на Півночі та у більшості центральних областей, а також Південь звільниться від вологих хмар.

Температура повітря в Україні протягом дня 28-го лютого коливатиметься в межах +3+8 градусів, у західних областях буде холодніше, максимально лише 0+4 градуси.

Київ завтра потрапить у зону, вільну від східних та західних опадів - очікується суха і навіть сонячна погода. Вітер західного напрямку, помірний.Температура повітря найближчої ночі 0-2 градуси морозу, завтра вдень у столиці близько +5 градусів", - резюмувала авторитетний синоптик у своєму Facebook.

Раніше ми повідомляли про те, що буря атакує Україну. За інформацією ДСНС, 27 лютого погода значно погіршиться в українських регіонах. Окрім цього, сьогодні очікуються шквальні пориви вітру.

Так, у південних та східних областях України їх швидкість буде досягати 15-20 метрів в секунду, тому рятувальники оголосили перший рівень небезпеки.

По всій території країни, крім південно-східних регіонів, пройде невеликий дощ, у Карпатах — з мокрим снігом.

Температура вдень 4−9, у південних, східних, Кіровоградській, Дніпропетровській областях та в Криму синоптики обіцяють до 10−15 градусів тепла.

У Карпатах вдень невеликий мокрий сніг, на дорогах місцями ожеледиця, а температура протягом доби 0−5 морозу.

Що стосується Києва, то тут синоптики прогнозують невеликий дощ. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5−10 м/с. Температура вдень +5−7.

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