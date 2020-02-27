Ситуацію з коронавірусом в Україні будуть приховувати влада, як це було зроблено під час трагедії на Чорнобилі

Про це заявив журналіст Андрій Пальчевський в коментарі одному з українських телеканалів (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

«В нашій країні, я вас запевняю, буде зроблено все, що було так чудово випробувано в 1986 році в Чорнобилі. Я відповідально заявляю, що буде проводитися тактика щодо приховання реальних результатів. Просто, таким чином, було придумано з самого початку», - зазначив він.

Пальчевський уточнив, що хвороба вже поширилась на всі шість континентів, окрім Антарктиди.

«По-друге, про Італії кажучи. Щоб у нас з'явилася надія, треба робити як вони. Наприклад, в Італії в один день закрили школи, театри. Як ви знаєте - у футбол не грають, не їздить громадський транспорт», - уточнив він.

Раніше ми писали, що Андрій Пальчевський записав невелике відео на своїй сторінці у фейсбук.

«Карантини в Італії, а ще день тому все було «під контролем» – кому вірити????», – він підписав своє звернення до користувачів мережі.

Журналіст пояснив, що поки китайці за п'ять днів встигають побудувати завод і випускають 250 тисяч масок в день, італійці оточили маленькі містечка числом 12 або 13. Близько 600 осіб вже в карантині, а війська залучаються для того, щоб люди не вешталися просто так.

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