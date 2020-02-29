Дітей, чиї останки були виявлені, вважали зниклими безвісти

Про це пише Знай.

Повідомляється, що страшна знахідка була виявлена на острові Гран-Канарія (Іспанія).

Археологи натрапили на унікальну печеру, яка була упакована муміями. В цілому, були знайдені останки 62 чоловік, а також 10 дітей.

Похоронна печера з останками як мінімум 72 осіб знайшли за допомогою дрона в ущелині Гуаядек. За інформацією журналістів, частина тіл були загорнуті в шкури тварин, а інша – в рослинну оболонку, після чого їх поховали.

Певно, масове поховання було зроблено в VII-X століттях нашого століття. Археологи запевняють, що в печері знаходяться останки корінного населення Канарських островів, відомого як гуанчі. Ця стародавня цивілізація переселилася на архіпелаг приблизно в V столітті до нашої ери і була повністю винищена іспанськими завойовниками в XV столітті.

Раніше ми розповідали про те, що в знаменитій печері Шанідар в Іраку археологи знайшли першу «квіткову могилу» неандертальця і останки древніх людей. Знахідку виявили на території місцевого печерного кладовища.

Як виявилося, люди тут були поховані з дотриманням схожих обрядів. Археологи відзначають, що ця знахідка доводить, що неандертальці могли усвідомлено ховати своїх родичів.

Як відомо, раніше неандертальців вважали більш примітивними, ніж кроманьйонці і інші ранні види. Вважалося, що вони не вміли добувати вогонь, у них не було культури. Відкриття ж доводить зворотне. Крім поховань не так давно вчені виявили прикраси з пазурів птахів, які також були створені неандертальцями.

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