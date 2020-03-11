Новий штам коронавірусу Covid-19 отримав новий статус від Всесвітньої організації охорони здоров'я, в зв'язку з чим країни закликає активно боротися з ним

Про це повідомляє Politeka з посиланням на організацію в Twitter.

«Відповідно до нашого висновку, Covid-19 можна охарактеризувати як пандемію», - йдеться в повідомленні.

При цьому ВООЗ уточнили, що статус пандемії не змінює їх прогнозу щодо небезпеки нового штаму коронавіруса. Також це не звільняє влади країн від обов'язків протидіяти хворобі.

«Ми ніколи раніше не бачили пандемії, викликаної #коронавірусом. І ми ніколи раніше не бачили пандемії, яку можна було б контролювати одночасно. ВООЗ працює в режимі повного реагування з тих пір, як ми були повідомлені про перші випадки захворювання», - йдеться в повідомленні.

Як відомо, станом на 11 березня, коронавірусом Covid-19 заразилися 118 тисяч 23 людини. На Китай припадає трохи більше 80 тисяч заражених. Кількість летальних випадків – 4,3 тисячі.

До цього ми писали, що коронавірус атакує Землю – по всьому світу регулярно фіксують заражених COVID-19, особливо стала страждати Європа, зокрема в Італії небезпечна для здоров'я і життя людини інфекція вразила вже понад 10 тисяч громадян країни і не тільки, а летальним результат виявився для 631 людини. В Україні оголошують карантин через коронавірус, наростає паніка, а недавня відверта розповідь місцевого медика і зовсім вразила півсвіту.

Про це пише Даніела Маккінні, хірург «Humanitas Gavazzeni e Castelli», що в Бергамо. Фахівець заявив, що ситуація дуже складна, За його словами, пацієнти приходять у відділення невідкладної допомоги один за іншим.

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