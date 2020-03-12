У «ДНР» вирішили вшанувати ветеранів, які брали участь у Другій світовій війні, і «порадували» їх продуктовими наборами

Проте такий «знак уваги» обернувся величезною ганьбою для керівництва «республіки». Чому – наочно пояснив у своєму блозі офіцер ЗСУ Анатолій Штефан з позивним «Штірліц», передає Politeka.

Продукти, пакети з якими, перев'язані георгіївськими стрічками, принесли в квартири ветеранам, самі ветерани навряд чи спробують, оскільки вони прикуті до ліжка. Однак благодійників це не зупинило: «подарунки» сфотографували, поставивши їх поруч зі знерухомленими людьми похилого віку.

«В Дирляндії подарункові пакети фотографували на тлі паралізованих ветеранів, не забувши додати ще георгіївську стрічку. Лютий треш. Навіть нормальних слів не вистачає», – підписав знімки автор публікації.

«Вони що, в морзі з ними фоткались? Якісь вони не зовсім схожі на живих..», «Судячи з першого фото, цей ветеран уже пару днів як мертвий)», «Це якесь задзеркалля», «За колорадку в Україні потрібно давати реальний термін! Як і за символіку РПЦ!», «Краще б памперсів принесли», – пишуть у коментарях.

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