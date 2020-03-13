У карантинній Італії через коронавірус Covid-19 померла громадянка України

Померла Раїса Малишева, яка виїхала на Апенніни на заробітки і останнім часом працювала в місті Ровато, що в провінції Брешія, повідомляє ТСН.

Відомо, що жінка була госпіталізована пару днів тому і була у важкому стані – лікарі не змогли допомогти їй, вона померла напередодні.

13 березня в МОЗ її смерть журналістам підтвердили. Родичі загиблої також підтвердили її смерть.

65-річну киянку доставили в лікарню міста Кьярі з гострою пневмонією, пізніше у неї діагностували коронавірус, повідомляється на сторінці Українського центру в Італії.

Повідомляється також, що Малишева працювала в Італії офіційно, пише «Обозреватель» :

«Жінка доглядала за літньою парою в Ровато, що в Ломбардії – регіоні-епіцентрі коронавіруса».

Фото: соцмережі

Нагадаємо, рекордсменом за зараженням в Європі є Італія. Там зафіксовано понад 10 тисяч хворих. Тільки 10 березня від ускладнень в Італії померло близько 170 людей. Зазначимо, що вірус швидко поширюється. Близько 2 тисяч випадків захворювання зафіксували у Франції, Іспанії і Німеччини.

За інформацією ЗМІ, число жертв коронавірусу в Італії зросла за добу на 250 - до 1266.

Нагадаємо, в Україні офіційно відомо про два випадка коронавірусу: жительки Житомирської області, жителя - Чернівецької. Обидва якийсь час назад повернулися з Європи.

Вдень 13 березня, в п'ятницю стало відомо про те, що заражена українка померла. Про це повідомила фахівець з інфекційних захворювань Ольга Голубовська.

Відомо, що жінці був 71 рік, а саме людям пенсійного віку найбільше загрожує летальний результат. При зверненні до лікаря жінка скаржилася на тиск і погане самопочуття. Вона заразилася вірусом у Польщі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що Україна повністю обмежує пасажирське авіасполучення з 17 березня через спалах китайського коронавірусу.

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Нагадаємо, що коронавірус в Україні вдарив з новою силою, кількість людей у лікарнях зростає: всі подробиці.

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