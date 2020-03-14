Президент України Володимир Зеленський про посилення заходів через коронавірус
 
 
"Ми закриваємо кордон для іноземців. Будуть закриті прикордонні пункти пропуску для пасажирського сполучення. Два тижні, починаючи з 00,00 годин 16 березня 2020, іноземні громадяни не зможуть потрапити на територію України: ні літаком, ні потягом, ні автомобілем, ні іншим іншими засобами", - сказав Зеленський. 

Нардепи проти співпраці з представниками окремих районів Донбасу

Череез ОРДЛО в «Слузі народу» назріває розкол – розбіжності викликані аргументованою відсутністю бажання у нардепів створювати так званий консультативний орган з ОРДЛО.

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Понад 40 нардепів від «Слуги народу» опублікували звернення, в якому підкреслили, що рішення про створення консультативної ради в рамках політичної підгрупи ТКГ, яке було прийнято представниками України в рамках Тристоронньої контактної групи, є, цитуємо: неприйнятним.

слуги народу, верховна рада, кабмін

У Чернівецькій області вже з 14 березня вводиться надзвичайний стан

Про це ввечері, 13 березня повідомив голова Чернівецької облдержадміністрації Сергій Осадчук.

За його словами, місцева влада пішла на такі заходи у зв'язку з підтвердженням другого випадку коронавіруса в області.

«Як відомо, у нас є другий підтверджений випадок інфекції у нашій області... Це спонукає і дає нам підстави для того, щоб ввести з завтрашнього дня надзвичайну ситуацію на території Чернівецької області», - оголосив Осадчук.

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