Нардепи проти співпраці з представниками окремих районів Донбасу
Череез ОРДЛО в «Слузі народу» назріває розкол – розбіжності викликані аргументованою відсутністю бажання у нардепів створювати так званий консультативний орган з ОРДЛО.
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Понад 40 нардепів від «Слуги народу» опублікували звернення, в якому підкреслили, що рішення про створення консультативної ради в рамках політичної підгрупи ТКГ, яке було прийнято представниками України в рамках Тристоронньої контактної групи, є, цитуємо: неприйнятним.
У Чернівецькій області вже з 14 березня вводиться надзвичайний стан
Про це ввечері, 13 березня повідомив голова Чернівецької облдержадміністрації Сергій Осадчук.
За його словами, місцева влада пішла на такі заходи у зв'язку з підтвердженням другого випадку коронавіруса в області.
«Як відомо, у нас є другий підтверджений випадок інфекції у нашій області... Це спонукає і дає нам підстави для того, щоб ввести з завтрашнього дня надзвичайну ситуацію на території Чернівецької області», - оголосив Осадчук.
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