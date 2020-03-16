З 17 і 18 березня по всій Україні вводяться жорсткі обмеження у зв'язку з епідемією коронавіруса SARS-CoV-2. Таке розпорядження дав президент Володимир Зеленський. Дізнайтеся, які заклади закриють, що буде з транспортним сполученням, як працювати і вести бізнес під час карантину, як убезпечити себе від зараження.

В 2020 році по всьому світу почалися спалахи інфекції COVID-19, яку викликає новий коронавірус. Хвороба виникла в Китаї і незабаром вразила понад сотні країн. Україна не стала винятком. Щоб запобігти катастрофі і сповільнити поширення вірусу, з 12 березня влади ввели всеукраїнський карантин. А з 17-18 березня вступлять в силу ще більш жорсткі заходи, про які варто знати кожному українцю.

Володимир Зеленський записав відеозвернення, в якому анонсував надзвичайні заходи. До того ж, Верховна Рада розгляне законопроект про боротьбу з коронавірусом, який буде діяти три місяці. Про зміни розповів ЗМІ Михайло Радуцький, голова парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медстрахування.

Що буде з транспортом

З 16 березня за рішенням РНБО закрили кордони для іноземців – громадяни інших країн не зможуть в'їхати на територію України як мінімум два тижні (до 3 квітня). Виняток зроблять для тих, у кого є право на проживання в Україні, подружжя або дітей українців, водіїв, членів екіпажу, працівників з вантажних транспортних засобів, акредитованих дипломатів, представників міжнародних місій, організацій, а також їх сім'ї.

З 17 березня на такий же термін закривають прикордонні пункти пропуску для всіх літаків, потягів та автобусів. Українці, які опинилися за кордоном, зможуть самостійно потрапити на батьківщину тільки на автомобілі. Президент Володимир Зеленський під час відеозвернення повідомив, що за українськими громадянами, які не встигли повернутися, відправлять спецборти.

Митна служба вже закрила більше сотні пунктів пропуску. Ще в 49 припинено пішохідне сполучення. Митники створили в Google Maps онлайн-карту, яка показує ситуацію на кордонах. Зокрема, які пункти пропуску закриті, а які продовжують працювати. Сусідні країни також ввели обмежувальні заходи. Кордону вже закрили Польща, Словаччина, Румунія, Угорщина, Молдова.

Володимир Зеленський оголосив, що 18 березня о 12 годині в Україні зупинять пасажирські авіа, авто та залізничні перевезення між областями і містами. Незабаром закриють метро. В інших видах міського транспорту дозволять їздити не більше, ніж з 20 осіб, а в маршрутка – тільки за 10.

Які заклади закривають на карантин

З 12 березня по всій країні вже припинена робота громадських установ, у тому числі скасовані заняття в школах, університетах, закриті дитячі садки. Заборонені всі заходи, в яких заплановано участь більше 200 чоловік, а в Києві ліміт ще менше – 60 чоловік.

Мер столиці попередив, що з 17 березня в Києві закриваються всі торгові і розважальні центри. А також всі заклади, крім аптек, АЗС, банків, банкоматів, продуктових і господарських магазинів. Під час карантину закриють фаст-фуди, ресторани, кафе і бари. Віталій Кличко зазначив, що заклади громадського харчування зможуть готувати їжу і доставляти її на будинок. А ось продуктові ярмарки будуть скасовувати.

В список закритих установ потрапили:

СПА, салони краси;

косметологічні кабінети;

масажні салони;

перукарні;

тату салони;

сауни та лазні;

нічні клуби і дискотеки;

ринки (крім продуктових зон);

спортивні зали та комплекси (заходи будуть проводити з дозволу міжнародних організацій, але без глядачів).

Аналогічні заходи з вівторка вводять у Львові, Миколаєві, Одесі, Запоріжжі, Ужгороді. Ймовірно, так буде по всій Україні. У Харкові на карантин закривають ринок “Барабашово”. В місті Чернівці місцеві влади рекомендували аптеках і магазинах працювати цілодобово, а супермаркетам – запустити всі каси, щоб уникнути черг, і при поставити засоби для дезінфекції рук.

Коронавірус і робота

Всесвітня організація охорони здоров'я радить під час епідемії ізолюватися і як можна менше відвідувати людні місця. Але як бути з роботою? Адже карантин – карантином, а гроші заробляти треба. Верховна Рада готується прийняти ряд заходів з цього приводу.

найцікавіше, що українцям на законодавчому рівні дозволять працювати віддалено або офіційно піти в оплачувану відпустку на час карантину. Законопроект вносить тимчасові зміни в Кодекс законів про працю.

Окремі бонуси передбачені для медиків, які будуть боротися з епідемією COVID-19 в Україні. Для них передбачені надбавки до зарплати.

Карантин також визнають форс-мажорною обставиною. Це буде вагомим виправданням для співробітника, який не зміг виконати свої обов'язки з об'єктивних причин.

Як будуть лікувати коронавірус в Україні

Якщо законопроект приймуть, в країні почнуть реально карати українців, які порушили режим обсервації. За самовільний вихід з ізоляції зараженим або людям, у яких підозрюють коронавірус, загрожує адміністративна відповідальність. За умисне зараження інших хворому і зовсім світить кримінальний термін.

Володимир Зеленський у своєму зверненні дав особливе розпорядження МОЗ: зупинити планові процедури, включаючи операції (лікарі будуть робити тільки невідкладні). Президент наказав готувати лікарні до боротьби з ускладненнями коронавіруса. А також доставляти ліки літнім людям через "Укрпошту".

У КМДА стверджують, що в Києві є достатньо систем для діагностики коронавіруса. За словами чиновників, в медустанови вже доставили п'ять тисяч тестів і незабаром прийдуть ще чотири тисячі. До кінця тижня очікуються тисяча систем для тестування за зразком слини.

Вже зараз у Києві можна безкоштовно перевіритися на наявність COVID-19 в таких медустанови:

Київські міські клінічні лікарні №4 та № 9;

Олександрівська клінічна лікарня;

Київські міські дитячі клінічні лікарні №1і №2

Київська міська дитяча клінічна інфекційна лікарня;

Київський міський центр репродуктивної та перинатальної медицини.

Інші міста поки не можуть похвалитися тестовими системами. Однією з перших їх отримає Одеса. У мерії повідомляють, що 16 березня в місті з'являться перші 50 систем. Через деякий час повинні завезти ще сотню примірників.

Нагадаємо, з дому краще зайвий раз не виходити. Пам'ятайте, що в черзі за тестом може опинитися людина, дійсно заражений коронавірусом. Тому не варто йти туди без направлення медиків. До лікаря теж краще не ходити, а дзвонити і консультуватися по телефону – сімейні лікарі отримали спеціальні інструкції з цього приводу.

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