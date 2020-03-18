Благовіщення — дуже велике і шановане християнське свято, яке припадає на Великий піст. Воно обросло своїми ритуалами та обрядами, оповите таємницями і заборонами, порушувати які не рекомендується нікому.

Кожен рік, рівно за 9 місяців до Різдва Христового, Україна і весь християнський світ святкує Благовіщення Пресвятої Богородиці. У православній церкві це 7 квітня, а в католицькій 25 березня. Це свято третє за величиною і значенням після Великодня і, звичайно, Різдва.

Слово «Благовіщення» варто розуміти, як «блага звістка». Саме в цей день до Діви Марії спустився з небес великий архангел Гавриїл. Він повідомив дівчині, що вона була обрана самим Творцем, і незабаром стане матір'ю Спасителя — Сина Божого. Незважаючи на здивування непорочної майбутньої матері, вона мовила: «се, Раба Господня; нехай буде мені по слову Твоєму».

Згідно з повір'ям, на Благовіщення Отець Всевишній благословляє землю, всю рослинність і «всяке дихання». Саме після цього свята люди приступають до роботи на полі. Але тільки не в день свята, працювати в час цього торжества заборонено. Крім цієї заборони, існує і безліч інших, які порушувати не варто.





Джерело: lifetambov.ru

Що не можна робити на Благовіщення 2020

У день Благовіщення, як і ряд інших свят, наприклад, Великдень, заборонено починати яку-небудь нову справу, вважається, що це великий гріх. Більш того, в той день тижня, на який випало Благовіщення, також не можна буде починати щось нове весь рік. У 2020 році 25 березня — середа (юліанський календар). За григоріанським календарем — це вівторок (7 квітня). Варто відзначити, що різниця між календарями обумовлена неточністю юліанського календаря, який був перероблений і замінений Папою Римським Григорієм XIII 4 жовтня 1582 року (але не всі прийняли новий точний календар).

Крім започаткування нової справи, існує ряд інших заборон на Благовіщення:

заборонено що-небудь давати (кому б то не було), бо можна накликати на себе бідність (з родинного будинку буде відданий мир і спокій);

(кому б то не було), бо можна накликати на себе бідність (з родинного будинку буде відданий мир і спокій); заборонено відвідувати перукарню і взагалі займатися своїми волоссям (не можна навіть зачісуватися і мити голову), у зв'язку з цим народ придумав таку фразу: «Птах гнізда не в'є, дівчина коси не плете»;

і взагалі займатися своїми волоссям (не можна навіть зачісуватися і мити голову), у зв'язку з цим народ придумав таку фразу: «Птах гнізда не в'є, дівчина коси не плете»; не можна одягати новенький одяг , бо є великий ризик, що він просто прийде в непридатність (може порватися, безнадійно забруднитися);

, бо є великий ризик, що він просто прийде в непридатність (може порватися, безнадійно забруднитися); не варто займатися сіянням , бо це загрожує неврожаєм (у той день, на який довелося Благовіщення, цілий рік не рекомендовано займатися посівами і оранкою, а ось наступний день — найвдаліший для цього);

, бо це загрожує неврожаєм (у той день, на який довелося Благовіщення, цілий рік не рекомендовано займатися посівами і оранкою, а ось наступний день — найвдаліший для цього); варто утриматися від гучних гулянь, танців та співів (тропар та акафіст не в рахунок), потрібно провести день в спокої, особливо без лайок і образ;

(тропар та акафіст не в рахунок), потрібно провести день в спокої, особливо без лайок і образ; краще не запрошувати в будинок гостей, не позичати гроші і не розпалювати піч (через цю традицію доводилося готувати їжу на вулиці).

Джерело: propovedi.su

Також великим гріхом в Благовіщення вважається шиття і в'язання. Люди вірять, що, займаючись в цей день даним ремеслом, можна сильно заплутати свою долю. Здавна предки стверджували, що людське життя подібне нитці, яку направляють і ведуть янголи-охоронці і сам Господь. Тому заплутати в настільки велике свято собі життя дуже просто.

Заборонено також виїжджати з дому. Всі віруючі в один голос твердять, що краще перенести поїздку на будь-який інший день. Не варто забувати, що Благовіщення припадає на Великий піст, який також має ряд своїх обмежень. В основному це заборона на м'ясні продукти, яйця, рибу та молоко.

Всі ці знання передавалися людьми з покоління в покоління, саме тому краще сприйняти традиції серйозно. Не варто недооцінювати спостережливість наших предків.

Джерело: news.click.md

Що рекомендовано робити в Благовіщення

В цей день варто присвятити себе самоосвіті, читанню книг, духовному саморозвитку. Ранок повинен починатися з відвідування церкви. Деякі, користуючись моментом, беруть з собою насіння і освячують його.

В день Благовіщення можна спалити зимову солом'яну покрівлю, затертий до дірок одяг або інші речі, які вже не будуть використовуватися. Багаття в цей день особливо цінуються, через нього традиційно стрибає молодь, очищаючи так свої душі від гріхів і іншого бруду, злих духів. Також прийнято обкурювати хати, виганяючи з них всяке зло і хвороби. Ці ритуали дуже схожі з купальськими, підноситься сила вогню.

Гарний звичай на день «благої вісті» — відпускати в небо білих голубів. Коли Благовіщення збігається з великим святом Пасхи, прийнято пекти паски. Також люди вітають один одного з благовіщенням, пишуть вірші і прозу.

Не секрет, що в такий великий день потрібно відвідати храм. І незважаючи на те, що ікона Божої Матері буде в центрі уваги, пробратися і вклонитися їй все ж варто.

Джерело: tandlfunerals.co.za

Прикмети, обряди і замовляння на Благовіщення

У цей день наші пращури особливо уважно стежили за погодними змінами. Якщо йшов дощ, люди раділи і чекали відмінний урожай жита і грибів. При цьому, гроза показувала, що варто чекати багато великих горіхів і спекотне літо. Сира дощова погода — чудовий знак і для рибалок, які знали, що весь сезон буде хороший кльов. Також чудовим знаком був і залишається туман, бо він обіцяє чудовий урожай в цілому.

Яка буде ніч в день «благої вісті», теплою чи холодною, такою і весна буде далі. При безвітряній і сонячній погоді на свято, люди чекають часті грози влітку.

Джерело: 2019god.me

В українському народі склалося, що свята, в тому числі Благовіщення, обросли чарами, мають свої ритуали та обряди. Так, якщо в день «благої вісті» придбати співочу птицю і нашептати на її вухо усі свої біди й прикрощі, а після відпустити її в небо ясне, в подяку пташка забере і викине все нашептані проблеми. Такі замовляння не дозволяють позбутися гріхів.

Нерідко у день Діви Марії дівчата звертаються у своїх ворожіннях до неба. В обрядах вони використовують вогонь і сіль. Наприклад, існує обряд, коли дівчата під час молитви підпалюють сіль на сковороді і готують з неї їсти, так як це допомагає від хвороб.

Особливо часто нашіптування вимовляють біля джерела. У ньому також миють прикраси, талісмани і різні руни. Особливо трепетно ставляться до видінь, вважається, що сни здатні передати частку реальності.

Мешканці Карпат, Болгарії та Македонії ніколи не питають, якого числа Благовіщення. Вони в цей день вже з самого ранку ситі, гарно одягнені і мають при собі багато грошей, перераховують їх, намагаються почути кування зозулі (це символ того, що весь рік буде таким — ситим, здоровим і багатим).

Македонці з Битоля стверджують, що рівно опівночі відкриваються небеса і над землею з'являється сам Творець, всі живі кланяються йому до землі. В цю мить можна попросити у Батька що-небудь.

Найкрасивішим і наймилішим ритуалом є привітання один одного з благовіщенням. Даруйте усмішки рідним, близьким і просто перехожим, читайте молитви, радійте «благій вісті». Якщо день пройшов чудово, це означає, що небеса до вас прихильні.

Джерело: forum.irinachikunova.ru

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