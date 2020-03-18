Коронавірус COVID-19 вразив майже двісті тисяч людей у світі, і, судячи з новим дослідженням, це дуже оптимістичні дані

Реальна ситуація може бути набагато гірше. Так, американські вчені з'ясували, що лікарям вдається виявити лише одного з 10 заражених вірусом COVID-19, передає науковий журнал Science.

Дослідники проаналізували період в Китаї, коли лікарі ще не ввели карантин і не почали проводити тести в масовому порядку. Вчені з США змоделювали процес поширення вірусу для 375 китайських міст. З кінця грудня до середини січня, коли заражених було ще порівняно небагато, 86% випадків зараження коронавірусом залишилися непоміченими, відзначають дослідники. Після того, як китайська влада почала боротися з епідемією і встановили суворий карантинний режим, кількість виявлених випадків зросла до 60%.

"Якщо у нас в США є 3500 підтверджених випадків зараження, це означає, що насправді може бути заражене 35 тисяч осіб", - заявив керівник дослідницької групи Джеффрі Шаман.

Відзначимо, за останню добу новим коронавірусом по всьому світу заразилися понад 11 тисяч осіб, померло 475 осіб. Про це йдеться у звіті Всесвітньої організації охорони здоров'я.

За даними на ранок 18 березня, COVID-19 виявлений у 154 державах, загальне число хворих склало 197 139, летальних випадків 7916, одужали 81 738 осіб. Відзначається, що за останню добу вірус виявлено у восьми нових країнах.

17 березня в Україні вдвічі збільшилася кількість інфікованих коронавірусом. За день підтверджено 7 нових випадків COVID-19. Один з них - у Київській області. Тест показав позитивний результат у 44-річного чоловіка, який був за кордоном.

Ще 6 випадків - у Чернівецькій області. Там інфікування коронавірусом підтвердили у людей віком 31, 18 і 10 років, а також у двох малишей віком рік і десять місяців і 6 місяців. Шостий випадок став летальним - 33-річна жінка померла. Всі інфіковані входили в контакт з тими, у кого підтвердили коронавірус.

Таким чином, на даний момент в Україні підтверджено 14 випадків зараження коронавірусом, два з яких стали летальними.

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