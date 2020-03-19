Такого не було більше тисячі років

Ситуація з коронавірусом у світі може розвиватися за чотирма сценаріями

Про це заявив відомий астролог Євген Волоконцев на своєму YouTube-каналі. (Щоб переглянути відео - проскрольте вниз)

Він звернув увагу на те, що зараз велике скупчення планет в знаку Козерога.

«Ми знаємо, що Козеріг – це знак заборони, заморозки, закритих територій. Це саме те, що зараз відбувається у світі. В Козерозі з 2008 року розташовується Плутон, вже третій рік розташовується Сатурн. Це жорсткі планети. Дві найважчі планети в одному з найбільш важких знаків Зодіаку», - зазначив астролог.

За його словами, те, що зараз відбувається у світі, пов'язано саме з цим з'єднанням, яке здатне викликати тяжкі катаклізми – аж до воєн. Так, перша і друга світові війни були на аспектах Сатурн-Плутон. І те, що відбувається зараз багато порівнюють з війною.

«Так, це війна без війни. Ми воюємо з вірусом. Це щось незвичайне? Так, потрійної сполуки в Козерозі не було більше тисячі років, а з'єднання Плутона і Сатурна в Козерозі не було більше 500 років. Відповідно, дійсно, зараз світ проживає щось екстраординарне, щось дуже жорстке, по ефектах – це військова обстановка. І ми бачимо, що відбувається з бізнесом людей: багато хто на межі розорення», - каже експерт.

Також він додав, що має чотири варіанти того, наскільки швидко це може закінчитися.

Сама оптимістична оцінка – до 11 квітня.

«Тому що до 11 квітня Меркурій перестане йти по знаку хвороб Риб. Саме з 11 квітня Меркурій починає йти по знаку весни – Овну. Тобто, починається весна – ділова, інтелектуальна весна. Ця оцінка виглядає чудовою», - каже астролог.

Інший варіант, це 5 червня, коли буде досить важке затемнення в знаках Близнюків-Стрілець. Згідно з прогнозом, один з піків вірусу хвороби може дотягнутися до цього річного затемнення.

Третій варіант – важка ситуація триватиме до кінця року, поки Юпітер не вийде з Козерога.

«Юпітер – планета багатства – в Козерозі знаходиться в знаку свого падіння. Падіння – це він падає в прямому сенсі слова. Ми бачимо, що багаті люди втрачають мільярди, а забезпечені люди стають на край прірви. До кінця року буде вкрай жорстка ситуація», - пояснив фахівець.

найгірший сценарій – це три роки, поки Юпітер буде в кінці Зодіаку. Тобто, по 2022 рік включно.

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