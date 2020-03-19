Український журналіст, телеведучий Андрій Пальчевський розповів, як йдуть справи з коронавірусом у світі

Журналіст повідомив, що за добу в Китаї за добу не зареєстрували жодного нового випадку зараження, пише Politeka.net. Однак недуга продовжує вирувати в інших країнах.

Так, в США в одній сім'ї захворіли сім осіб, з яких померло троє.

"Це говорить про те, що нам треба займатися самодисципліною, більше за всіх інших, тому що, сподіватися на центральний уряд не доводиться", - зазначив Пальчевський.

Телеведучий пригадав слова українського президента Володимира Зеленського про те, що потрібно довіряти тільки його офісу, Моз та Верховній Раді. Однак, на думку Пальчевкого, влада далека від народу.

Тому журналіст каже, що українцям треба пам'ятати - порятунок залежить від молодих людей, які повинні носити маски і виконувати всю роботу поза домом, давши можливість батькам відсидітися вдома.

Також, як зазначив Пальчевський, сидіти по домівках українцям доведеться довго, ймовірно, 10-12, а, може, і більше тижнів.

"Нічого не поробиш. Бажаю витримки, а ми будемо довбати уряд, щоб людям якось компенсували це сидіння. У всякому разі, нападником буду я", - завершив Пальчевський.

цвет надежды цвет надежды Gepostet von Андрей Пальчевский am Donnerstag, 19. März 2020

Нагадаємо, Андрій Пальчевський під час огляду міжнародної преси, звернув увагу, що американські ЗМІ пишуть - "ситуація з коронавірусом важче, ніж Друга світова війна, Велика депресія і 11 вересня разом узяті".

В цей час у нашій країні, на думку експерта, не настільки серйозно поставилися до пандемії та її можливим жахливих наслідків.

"У мене питання до нашої влади: чому за три місяці, коли почалася ця епідемія, не було налагоджено ні виробництва масок, ні апаратів вентиляції легенів?", - поцікавився Пальчевський.

Раніше ми писали, що Андрій Пальчевський звернувся до українців з проханням берегти себе, а також додав, що жителів країни обманювали, як зазвичай, щодо того, що в Україні немає заражених і держава перебуває в надійних руках.

Нагадаємо, українців обдурили з карантином, Пальчевський не стримався.

Як повідомляла Politeka, Пальчевський закликав змінити Конституцію, з'явилося звернення до Зеленському.

Також Politeka писала, що Пальчевський переміг всіх ненависників свята 8 березня.