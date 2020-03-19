Українського журналіста Андрія Пальчевського, що активно висвітлює тему коронавіруса, звинуватили у начебто переслідуванні корисливих цілей на закупівлі тестів
Як передає Politeka.net, блогер з сумнівною під ніком Sergey Naumovich опублікував у Фейсбук пост із інформацією про Пальчевского та його фірму "Євролаб".
"Пацієнтам пропонують два тести: експрес-тест за 1500 грн і основний за 16 тисяч грн (це понад 500 євро за нинішнім курсом). Пальчевський завіз тести і, користуючись монопольним становищем, підвищив вартість основного в 9 разів: «бідні» німці платять за такий 60 євро, «багаті» українці — 500 євро", - йдеться в повідомленні.
Скандальний пост бурхливо коментують. Більшість користувачів встали на захист Пальчевського, пояснюючи це тим, що він першим відгукнувся на брак тестів в країні і почав їх завозити.
Новий епіцентр коронавірусу в Україні, падіння курсу і відповідь Зеленського щодо пенсій – головне за ніч
Кіркоров довів росіян до сліз, кадри облетіли мережу: «Це була гірка...»
ПриватБанк змінив правила, відділення беруть штурмом: що відбувається
Списання грошей з карт: Приватбанк попередив українців, подробиці
"А коли контора Радуцкого займеться масками не в курсі?"
"Це капіталізм і вільний ринок, не згоден не купуй ... Розумний? Завези сам і продавай за 60 євро ))))"
"Емм, це ж брехня . Тести продавалися за 10000 грн за 25 штук, хто встиг купити той і купив. Завозяться в Україну за кілька десятків тисяч тестів на тиждень, скоро буде ще більше. Причому тут монопольний комітет? Замовляєш із заводу в Китаї, чекаєш і привозять, продаєш"
"Якось я не вірю в цю інфу."
"До чого тут монополія? Чому Пальчевський закупивши а інші ні? Я вже мовчу про державу."
"Ви Сергію (Sergey Naumovich), як булі совком, так ним і залишилися, але головне, щоб не барига"
Наприклад, у США в одній сім'ї захворіли сім осіб, з яких померло троє.
"Це говорить про те, що нам треба займатися самодисципліною, більше за всіх інших, тому що, сподіватися на центральний уряд не доводиться", - говорить Пальчевський.
Нагадаємо, українців обдурили з карантином, Пальчевський не стримався.
Як повідомляла Politeka, Пальчевський закликав змінити Конституцію, з'явилося звернення до Зеленському.
Також Politeka писала, що Пальчевський переміг всіх ненависників свята 8 березня.