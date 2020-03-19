"При чому тут монополія?"

Українського журналіста Андрія Пальчевського, що активно висвітлює тему коронавіруса, звинуватили у начебто переслідуванні корисливих цілей на закупівлі тестів

Як передає Politeka.net, блогер з сумнівною під ніком Sergey Naumovich опублікував у Фейсбук пост із інформацією про Пальчевского та його фірму "Євролаб".

"Пацієнтам пропонують два тести: експрес-тест за 1500 грн і основний за 16 тисяч грн (це понад 500 євро за нинішнім курсом). Пальчевський завіз тести і, користуючись монопольним становищем, підвищив вартість основного в 9 разів: «бідні» німці платять за такий 60 євро, «багаті» українці — 500 євро", - йдеться в повідомленні.

Скандальний пост бурхливо коментують. Більшість користувачів встали на захист Пальчевського, пояснюючи це тим, що він першим відгукнувся на брак тестів в країні і почав їх завозити.

"А коли контора Радуцкого займеться масками не в курсі?"

"Це капіталізм і вільний ринок, не згоден не купуй ... Розумний? Завези сам і продавай за 60 євро ))))"

"Емм, це ж брехня . Тести продавалися за 10000 грн за 25 штук, хто встиг купити той і купив. Завозяться в Україну за кілька десятків тисяч тестів на тиждень, скоро буде ще більше. Причому тут монопольний комітет? Замовляєш із заводу в Китаї, чекаєш і привозять, продаєш"

"Якось я не вірю в цю інфу."

"До чого тут монополія? Чому Пальчевський закупивши а інші ні? Я вже мовчу про державу."

"Ви Сергію (Sergey Naumovich), як булі совком, так ним і залишилися, але головне, щоб не барига"