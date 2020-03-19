У Пекіні зробили все, щоб хвороба не поширилася

Житель України, який живе в Пекіні (Китай) записав відеозвернення з приводу коронавирусу

За словами українця, в цій країні вже практично закінчилася епідемія смертельно небезпечної хвороби.

Автор ролика повідомив, що цього вдалося досягти завдяки повній ізоляції протягом двох місяців. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки) Люди практично не виходили на вулицю, носили маски, а також досі на кожному кроці у людей заміряють температуру.





Щоб потрапити в будь-яке місце, потрібно було заповнити міні-анкету, в якій записуєш дату, ім'я, номер телефону та свою температуру.

Майже всі входи в метро було обладнано лазерними або інфрачервоними термометрами, які виводять на екран температуру тіла.

Житлові будинки знаходяться на території компаундів, виходячи з яких потрібно показати пропуск, який підтверджує, що ти тут живеш.

Людям категорично забороняється знімати маски на вулиці або в громадському транспорті.

Українець попросив співвітчизників не виходити на вулицю без масок, також потрібно уникати масових скупчень людей, а літніх родичів змусити сидіти вдома.

"Подбай про себе вже сьогодні про своє здоров'я, про здоров'я своїх близьких і оточуючих. Не чекай тиждень або 10 днів, коли стане зрозуміло, що в районі кількість інфікованих вже вимірюється сотнями або тисячами", - підкреслив українець.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав закон, який забороняє банкам нараховувати пеню і підвищувати відсотки по кредитах під час карантину через коронавірус.

Крім того, банкам не можна штрафувати громадян, у яких утворилася заборгованість по кредиту.

Також президент заявив про те, що протягом двох днів національний банк розробить пільговий режим для всіх позичальників на час пандемії.

Раніше повідомлялося, що Україна не зможе зупинити епідемію коронавірусу, оскільки не має ні ресурсів для цього, ні умов. Про це повідомив журналіст В'ячеслав Чечило.

На його думку, зупинити поширення інфекції можна тільки зусиллями, порівнянними з китайськими, а в Україні це нереально.

"В Україні кількість ліжок, обладнаних необхідною апаратурою, настільки мізерна, що у нас не має значення, з якою швидкістю будуть надходити хворі. Тобто карантин не має великого сенсу", - зазначив Чечило.

Нагадаємо, українців приголомшили подробицями про крах економіки після карантину.

Як повідомляла Politeka, число заражених коронавірусом українців зростає, з'явилися нові дані: "Переходять на особливий режим".

Також Politeka писала, що українців попередили, чим небезпечний карантин через коронавіруса.