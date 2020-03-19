Вселенський патріарх Варфоломій оголосив церквам про заборону богослужіння до кінця березня з-за коронавіруса

Можна проводити тільки приватні молитви в тих церквах, які будуть відкриті. Церква також має право сама вирішувати, коли знімати заборону, так як це залежить від розповсюдження коронавіруса. Про це повідомляє Politeka з посиланням на західні ЗМІ.

Монастирі продовжать проводити регулярні релігійні служби для чернечих громад, але стороннім паломникам і відвідувачам буде заборонений в'їзд.

Раніше ми повідомляли, що втратила держреєстрацію Української православної церкви Київського патріархату запропонували свій спосіб боротьби з коронавірусом.

15 березня предстоятель УПЦ КП, Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет благословив у всіх храмах цієї релігійної структури здійснювати «посилені і особливі молитви за звільнення від небезпечної вірусної хвороби».

Молитви будуть вимовлятися під час богослужінь ектениях після прохання про Україну. Зокрема священики молитимуться за «визволення України і всього світу від епідемії коронавіруса і прощення наших гріхів».

Тут же, на сайті, опублікований і текст молитви від коронавіруса, яку будуть вимовляти на літургії після заамвонної молитви або під час молебню.

Повідомлялося, що православна церква України звернулася до українців у зв'язку з евакуацією людей з китайського Уханя, де вирує коронавірус.

Представники ПЦУ закликали людей, які протестують проти розміщення пасажирів літака з Уханя в Україні, припинити агресію і проявити милосердя до власних співгромадян.

«Церква не може відповідати за медичну сторону питання, яка знаходиться в компетенції спеціалістів і регулюється державою. Але ми зобов'язані вказати на моральну сторону виклику, з яким зіткнулося наше суспільство», - йдеться в заяві ПЦУ.

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