Благовіщення Пресвятої Богородиці – велике християнське свято, що за значущістю не поступається Великодню і Різдву. Католики та православні відзначають його в різні дні, і потрібно враховувати дату, готуючи поздоровлення в листівках.
Значення свята
Для початку варто розповісти, що ж означає Благовіщення. Згідно Біблії, архангел Гавриїл явився до Марії вночі з благою звісткою про те, що дівчина незабаром народить Сина Божого. Святий дух зійшов з небес і непорочно зачав Немовля.
Пречиста діва з покорою прийняла свою долю. Так почалося спокутування людських гріхів – послух Марії переважив помилку Єви в Едемському саду. У зв'язку з цим християни вважають Благовіщення такою ж важливою подією, як Народження Христа і його воскресіння з мертвих на Великдень. Не дивно, що воно входить в список дванадцяти найбільш значущих християнських свят.
Якого числа відзначають Благовіщення в 2020 році? За дев'ять місяців до Різдва. Нагадаємо, що в 16 столітті Папа Римський Григорій 13 запровадив новий, більш точний календар, яким зараз користується весь світ. Але багато православних церков залишилися консервативними і продовжили відзначати свята за старим стилем. Саме тому в православ'ї Благовіщення – 7 квітня, а у католиків – 25 березня.
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Джерело: UA Portal
Незважаючи на різницю в датах, традиції майже не відрізняються. В обох конфесіях це велике, радісне і світле свято. Але на відміну від Різдва чи Великодня, його не відзначають пишним застіллям. Так 25 березня триває Великий піст, під час якого не заохочуються гуляння і всілякі розваги. Але в Благовіщення можна зібратися у вузькому колі родичів і друзів, щоб висловити привітання.
Привітати з Благовіщенням варто всіх своїх знайомих незалежно від віросповідання. Якщо ж немає часу звернутися особисто – виручать вітальні листівки або святкові картинки, які можна відправити по інтернету або СМС. Пропонуємо красиві та стильні зображення, а також поздоровлення у віршах і прозі для підпису.
Гарні вірші для листівок
В Україні вже багато років прийнято підписувати листівки у віршах. Є навіть готові варіанти, які продаються у магазинах. Але в зв'язку з карантином вітальна листівка – не така вже легка здобич.
Втім, її нескладно зробити своїми руками в домашніх умовах, якщо є принтер. Найголовніше – роздрукувати обкладинку. Для цього можна скачати картинку або взяти фото. А потім переписати від руки гарне привітання. Наводимо вірші російською та українською мовами.
Джерело: ekootkr.ot7.ru
С Благовещением тебя поздравляю!
Пусть Богородица всегда охраняет,
В разных делах мирских помогает!
Вашу семью от всех бед защищает!
***
Благую весть услышь, весь мир!
Пусть будет на душе тепло!
Спасение будет и любовь,
Чтоб лишь к хорошему влекло!
С Благовещением поздравляю,
Великой радости вам желаю!
***
Весть благая к нам пришла,
Будь же счастлив, дорогой!
Чтобы беда в дом не зашла,
И жил ты только с добротой.
Желаю радости, достатка,
Тепла и мира на душе,
В мыслях – ясности, порядка
И улыбки до ушей!
Джерело: Bonnycards
***
Звон колоколов всюду переливается,
Земля дрожит, от зимы пробуждается,
В этот день архангел Гавриил,
Марии весть благую возвестил.
С Благовещеньем вас поздравляю,
Успехов, радости, счастья желаю,
Пускай Христос сопровождает Вас всегда,
И стороной обходит всякая беда.
***
Благовещенье у нас наступило,
Радость и мир всем подарило,
Иисус Христос спасенье принесет,
Каждому большое счастье придет.
Пусть праздник подарит вдохновенье,
Чтобы согрело солнце весеннее,
Пусть только хорошее приносит судьба,
Пусть вести благими будут всегда.
***
Нехай Благовіщення прийде,
Міцне здоров’я принесе,
Нехай Господь благословить,
І вас за все нагородить.
Бажаю радості й тепла,
Щоб завжди оминала біда,
Щоб нудьга скоріше втекла,
Хай завжди буде душа молода!
***
Благовіщення прийшло,
Нам посмішки принесло.
Нехай мрії всі здійснить,
Здоров’ям щедро нагородить.
Я бажаю вам широ добра,
Щоб любов усе перемогла.
***
Благу звістку архангел
Приніс до Марії:
Богородицею стане,
Матір’ю Месії.
Тож вітаю я тебе
З святом цим великим
Хай душа твоя цвіте
Й не торкнеться лихо!
Джерело: GifOk
***
З Благовіщенням! Хай свято,
Наповнить ваші серця
Любов’ю до сестри і брата,
Та вірою в Бога-Творця!
Добробут хай буде вдома,
Спокою в кожній душі,
Не знайте, що таке втома
Хай мрії здійсняться усі.
***
Тебе привітати я поспішаю,
Адже Благовіщення настало.
Що побажати тобі я знаю,
Щоб щастя скоріше завітало!
Нехай Богородиця вилікує душу,
А тіло Господь хай зцілить,
Як дощик оживляє сушу.
Хай чудо Христос сотворить.
Джерело: Ge-ru
Привітання з Благовіщенням для листівок в прозі
Написати стильні тексти у прозі набагато легше, ніж у віршах. Складаючи привітання своїми словами, можна побажати людині найнеобхіднішого. Пам'ятайте, що побажання в листівці повинні бути не тільки красиві, але і досить короткі. Постарайтеся передати суть у декількох рядках. Пропонуємо кілька прикладів.
Вітаю з Благовіщенням Пресвятої Богородиці. І ось що побажаю: цінуйте своє життя, радійте кожній хвилині – і нехай вони будуть прекрасними. Дякую Господу за ваше благополуччя і прошу, щоб він завжди дарував вашій родині щастя, достаток і міцне здоров'я.
***
Дзвони радісно дзвонять у кожному храмі – це настало Благовіщення Марії. Щиро вітаю з днем благої вісті і бажаю, щоб ваші серця наповнюються благодаттю. Нехай Святий дух небесним голубом спуститься на землю і благословить ваш будинок, а Богородиця захистить від усього лихого. Зі святом!
***
З Благовіщенням, дорогий друже! У цей день бажаю тобі міцної віри і Божої благодаті. Нехай Христос і Богородиця відводять всі біди і нещастя, а натомість посилають приємні звістки, богатирське здоров'я і добрих людей.
***
Вітаю вас з Благовіщенням Пресвятої Богородиці! Хочу побажати вам на весь рік тільки позитивних думок та добрих вчинків. Нехай ваші близькі будуть завжди здоровими і успішними, а Господь дарує духовне спокій і стійке здоров'я.
***
З Благовіщенням! Я бажаю, щоб у вашому домі завжди панували мир, порядок і добробут. Нехай Бог завжди посилає гроші і допомогу, коли вони дійсно потрібні, а Богородиця захищає від будь-яких неприємностей.
***
Джерело: ekootkr.ot7.ru
Двунадесяті свята – час великої радості та Божої ласки. Вітаю з Благовіщенням, бажаю навчитися радіти навіть за найменшого приводу. Нехай у твоєму житті зустрічаються тільки хороші люди, які будуть радувати і допоможуть впоратися навіть з самою серйозною проблемою. Бережи вас Богородиця.
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Архангел повідомив Марії благу звістку, так радіймо ж разом. Ісус Христос прийшов у цей світ, щоб врятувати всіх людей від гріха. Бажаю тобі щасливого життя під наглядом Батька небесного, нехай він допомагає з усіма проблемами, заспокоює у важку годину й убезпечує від недобрих помислів, нехай кожна молитва приносить заспокоєння.
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Вітаю з великим святом – Благовіщенням. Прийшла весна, і Господь благословляє землю. Нехай у цьому році вона буде родюча, як ніколи. Бажаю тобі сприятливої погоди і багатого врожаю, а разом з ним – достатку та сімейного щастя.
Нагадаємо, Благовіщення Пресвятої Богородиці 2020: красиві вітальні вірші.
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