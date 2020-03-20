Благовіщення Пресвятої Богородиці – велике християнське свято, що за значущістю не поступається Великодню і Різдву. Католики та православні відзначають його в різні дні, і потрібно враховувати дату, готуючи поздоровлення в листівках.

Значення свята

Для початку варто розповісти, що ж означає Благовіщення. Згідно Біблії, архангел Гавриїл явився до Марії вночі з благою звісткою про те, що дівчина незабаром народить Сина Божого. Святий дух зійшов з небес і непорочно зачав Немовля.

Пречиста діва з покорою прийняла свою долю. Так почалося спокутування людських гріхів – послух Марії переважив помилку Єви в Едемському саду. У зв'язку з цим християни вважають Благовіщення такою ж важливою подією, як Народження Христа і його воскресіння з мертвих на Великдень. Не дивно, що воно входить в список дванадцяти найбільш значущих християнських свят.

Якого числа відзначають Благовіщення в 2020 році? За дев'ять місяців до Різдва. Нагадаємо, що в 16 столітті Папа Римський Григорій 13 запровадив новий, більш точний календар, яким зараз користується весь світ. Але багато православних церков залишилися консервативними і продовжили відзначати свята за старим стилем. Саме тому в православ'ї Благовіщення – 7 квітня, а у католиків – 25 березня.

Джерело: UA Portal

Незважаючи на різницю в датах, традиції майже не відрізняються. В обох конфесіях це велике, радісне і світле свято. Але на відміну від Різдва чи Великодня, його не відзначають пишним застіллям. Так 25 березня триває Великий піст, під час якого не заохочуються гуляння і всілякі розваги. Але в Благовіщення можна зібратися у вузькому колі родичів і друзів, щоб висловити привітання.

Привітати з Благовіщенням варто всіх своїх знайомих незалежно від віросповідання. Якщо ж немає часу звернутися особисто – виручать вітальні листівки або святкові картинки, які можна відправити по інтернету або СМС. Пропонуємо красиві та стильні зображення, а також поздоровлення у віршах і прозі для підпису.

Гарні вірші для листівок

В Україні вже багато років прийнято підписувати листівки у віршах. Є навіть готові варіанти, які продаються у магазинах. Але в зв'язку з карантином вітальна листівка – не така вже легка здобич.

Втім, її нескладно зробити своїми руками в домашніх умовах, якщо є принтер. Найголовніше – роздрукувати обкладинку. Для цього можна скачати картинку або взяти фото. А потім переписати від руки гарне привітання. Наводимо вірші російською та українською мовами.

Джерело: ekootkr.ot7.ru

С Благовещением тебя поздравляю!

Пусть Богородица всегда охраняет,

В разных делах мирских помогает!

Вашу семью от всех бед защищает!

***

Благую весть услышь, весь мир!

Пусть будет на душе тепло!

Спасение будет и любовь,

Чтоб лишь к хорошему влекло!

С Благовещением поздравляю,

Великой радости вам желаю!

***

Весть благая к нам пришла,

Будь же счастлив, дорогой!

Чтобы беда в дом не зашла,

И жил ты только с добротой.

Желаю радости, достатка,

Тепла и мира на душе,

В мыслях – ясности, порядка

И улыбки до ушей!

Джерело: Bonnycards

***

Звон колоколов всюду переливается,

Земля дрожит, от зимы пробуждается,

В этот день архангел Гавриил,

Марии весть благую возвестил.

С Благовещеньем вас поздравляю,

Успехов, радости, счастья желаю,

Пускай Христос сопровождает Вас всегда,

И стороной обходит всякая беда.

***

Благовещенье у нас наступило,

Радость и мир всем подарило,

Иисус Христос спасенье принесет,

Каждому большое счастье придет.

Пусть праздник подарит вдохновенье,

Чтобы согрело солнце весеннее,

Пусть только хорошее приносит судьба,

Пусть вести благими будут всегда.

***

Нехай Благовіщення прийде,

Міцне здоров’я принесе,

Нехай Господь благословить,

І вас за все нагородить.

Бажаю радості й тепла,

Щоб завжди оминала біда,

Щоб нудьга скоріше втекла,

Хай завжди буде душа молода!

***

Благовіщення прийшло,

Нам посмішки принесло.

Нехай мрії всі здійснить,

Здоров’ям щедро нагородить.

Я бажаю вам широ добра,

Щоб любов усе перемогла.

***

Благу звістку архангел

Приніс до Марії:

Богородицею стане,

Матір’ю Месії.

Тож вітаю я тебе

З святом цим великим

Хай душа твоя цвіте

Й не торкнеться лихо!

Джерело: GifOk

***

З Благовіщенням! Хай свято,

Наповнить ваші серця

Любов’ю до сестри і брата,

Та вірою в Бога-Творця!

Добробут хай буде вдома,

Спокою в кожній душі,

Не знайте, що таке втома

Хай мрії здійсняться усі.

***

Тебе привітати я поспішаю,

Адже Благовіщення настало.

Що побажати тобі я знаю,

Щоб щастя скоріше завітало!

Нехай Богородиця вилікує душу,

А тіло Господь хай зцілить,

Як дощик оживляє сушу.

Хай чудо Христос сотворить.

Джерело: Ge-ru

Привітання з Благовіщенням для листівок в прозі

Написати стильні тексти у прозі набагато легше, ніж у віршах. Складаючи привітання своїми словами, можна побажати людині найнеобхіднішого. Пам'ятайте, що побажання в листівці повинні бути не тільки красиві, але і досить короткі. Постарайтеся передати суть у декількох рядках. Пропонуємо кілька прикладів.

Вітаю з Благовіщенням Пресвятої Богородиці. І ось що побажаю: цінуйте своє життя, радійте кожній хвилині – і нехай вони будуть прекрасними. Дякую Господу за ваше благополуччя і прошу, щоб він завжди дарував вашій родині щастя, достаток і міцне здоров'я.

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Дзвони радісно дзвонять у кожному храмі – це настало Благовіщення Марії. Щиро вітаю з днем благої вісті і бажаю, щоб ваші серця наповнюються благодаттю. Нехай Святий дух небесним голубом спуститься на землю і благословить ваш будинок, а Богородиця захистить від усього лихого. Зі святом!

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З Благовіщенням, дорогий друже! У цей день бажаю тобі міцної віри і Божої благодаті. Нехай Христос і Богородиця відводять всі біди і нещастя, а натомість посилають приємні звістки, богатирське здоров'я і добрих людей.

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Вітаю вас з Благовіщенням Пресвятої Богородиці! Хочу побажати вам на весь рік тільки позитивних думок та добрих вчинків. Нехай ваші близькі будуть завжди здоровими і успішними, а Господь дарує духовне спокій і стійке здоров'я.

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З Благовіщенням! Я бажаю, щоб у вашому домі завжди панували мир, порядок і добробут. Нехай Бог завжди посилає гроші і допомогу, коли вони дійсно потрібні, а Богородиця захищає від будь-яких неприємностей.

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Джерело: ekootkr.ot7.ru

Двунадесяті свята – час великої радості та Божої ласки. Вітаю з Благовіщенням, бажаю навчитися радіти навіть за найменшого приводу. Нехай у твоєму житті зустрічаються тільки хороші люди, які будуть радувати і допоможуть впоратися навіть з самою серйозною проблемою. Бережи вас Богородиця.

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Архангел повідомив Марії благу звістку, так радіймо ж разом. Ісус Христос прийшов у цей світ, щоб врятувати всіх людей від гріха. Бажаю тобі щасливого життя під наглядом Батька небесного, нехай він допомагає з усіма проблемами, заспокоює у важку годину й убезпечує від недобрих помислів, нехай кожна молитва приносить заспокоєння.

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Вітаю з великим святом – Благовіщенням. Прийшла весна, і Господь благословляє землю. Нехай у цьому році вона буде родюча, як ніколи. Бажаю тобі сприятливої погоди і багатого врожаю, а разом з ним – достатку та сімейного щастя.

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