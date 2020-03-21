Коронавірус нового типу можна майже повністю знищити концентрацією етанолу до 30 відсотків
Як передає Politeka.net, результати досліджень учених опубліковані на South China Morning Post.
Вчені запевняють, що covid-19 більш чутливий до спирту ніж атипова пневмонія, але в той же час вони не рекомендують використовувати алкоголь.
Віскі, горілка або джин можуть лише в крайніх випадках застосовується для дезінфекції.
А ось ліками від коронавіруса алкоголь бути не може.
У свою чергу, професор школи громадської охорони здоров'я Нанкинского університету Лі Чжун заявив, що такі інфекції починаються в нижній частині легень, а не в горлі, тому пити алкоголь марно.
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Варто зазначити, що шахраї намагаються нажитися на українцях, які бажають захиститися від коронавіруса.
Так, в одній з аптек Дніпра продають саморобний ліки під назвою «Антикоронавирус».
Як зазначено на упаковці, приймати його потрібно внутрішньо, а коштує це засіб 55 гривень.
А на одному з центральних каналів України показали ролик препарату "Декасан", в якому зазначили, що це "чарівне" засіб не тільки знищує всі складні віруси, але може також побороти коронавірус.
МОЗ України також попереджає українців від необдуманих покупок в аптеках та інтернет-магазинах, які можуть намагатися продати "ліки" від коронавіруса. Лікування пацієнтів від коронавіруса здійснюється симптоматично, специфічного поки немає.
Нагадаємо, що українців попередили, чим небезпечний карантин через коронавіруса: «Безробіття і...».
Як повідомляла Politeka, українців кинули в автобусах на кордоні без їжі і ліків, кадри: "Допомогти не можуть".
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