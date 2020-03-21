Коронавірус нового типу можна майже повністю знищити концентрацією етанолу до 30 відсотків



Як передає Politeka.net, результати досліджень учених опубліковані на South China Morning Post.



Вчені запевняють, що covid-19 більш чутливий до спирту ніж атипова пневмонія, але в той же час вони не рекомендують використовувати алкоголь.

Віскі, горілка або джин можуть лише в крайніх випадках застосовується для дезінфекції.

А ось ліками від коронавіруса алкоголь бути не може.

У свою чергу, професор школи громадської охорони здоров'я Нанкинского університету Лі Чжун заявив, що такі інфекції починаються в нижній частині легень, а не в горлі, тому пити алкоголь марно.

Варто зазначити, що шахраї намагаються нажитися на українцях, які бажають захиститися від коронавіруса.