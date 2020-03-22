Так, сто доларів будуть торгуватися за 2773,86 гривень (-6,39). Днем раніше за аналогічну суму "вічнозелених" довелося б віддати 2780,25 гривень.

А от з курсом євро будуть справжні чудеса. За 100 банкнот вам доведеться викласти 2963,59 гривень (-45,75). У попередній робочий день вони торгувалися за 3009,34 гривні.

Діти залишаться вдома ще на рік: в Україні пішли на радикальні заходи через коронавірус

У Києві скасували прийом дітей у перші класи через епідемію коронавіруса в країні.

Так, через коронавірус перенесли прийом документів для вступу в перший клас для всіх українських учнів, поки ситуація з епідемією не піде на спад. Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Валентин Мондрієвський.

Завершилась третя чверть навчального року в школах країни, при цьому всі діти сидять вдома. Чиновник просить не панікувати батьків, адже оцінки за чверть не виставляють через введення семестрового навчання в школах.

Коронавірус пробирається в Раду, заражений другий нардеп: «Госпіталізували мене і мого...»

У Міністерстві охорони здоров'я розповіли, що коронавірусом Covid-19 заразився ще один парламентар.



Хвороба була також виявлена у найближчого родича політика.

«У другого народного депутата Верховної Ради України виявлено коронавірус. Мова йде про Сергія Вельможного, колегу раніше хворого Сергія Шахова. Крім того, заразився син Вельможного», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що нардеп від «Слуги народу» Олександр Дубинський розповів, що парламентар, який заразився, 16 березня був присутній на погоджувальній раді Верховної Ради, де були всі керівники фракцій.

Нагадаємо, що у МОЗ розповіли, що чекає українців після 3 квітня: "Не секрет, що...".