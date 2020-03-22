Українське суспільство сколихнула новина про продаж респіраторів у Іспанію, при цьому в країні створився штучний дефіцит засобів захисту

Своїм обуренням українці діляться в соцмережах, передає Poliiteka.net

Так, за словами користувача Вадима Дмитрука, накладна на 100 тисяч респіраторів 3 класу українського виробництва, які вивезли до Іспанії, становить 7,5 тисяч доларів (2 гривні за 1 штуку).

"Накладна на 100 000 респіраторів вивезених в Іспанію, яку виклала "Нова Митниця", щоб спростувати "фейк". Зазначена ціна на партію - 7500 дол. Беремо калькулятор і ділимо 7500 дол на 100000шт. Отримуємо ціну за 1 респіратор 3 класу захисту. 2 гривні. 2 гривні за респіратор 3 класу, який захищає навіть від радіоактивного зараження», - пояснює він.

Дмитрук зазначив, що в Іспанію поставили маски високого ступеня захисту, за ціною дешевої марлевої пов'язки.

«Прикол гідний 95 кварталу. Маска високого ступеня захисту дешевше простий марлевої пов'язки. Вони продали маски і створили штучний дефіцит, щоб нажитися на вас. І тепер на той самий респіратор в Україні вам продають за ціною від 100 грн. Іспанцям по 2, нам по 100. Здохни, худобу! А останнім віддай за маску з астрономічною ціною. Нам прибарахлитися треба", - обурився українець.

Крім того, він звернув увагу на цікаву деталь, що літак з масками вилетів 6 березня, а прибув до Іспанії 19 березня.

"Ну і так: літак вилетів 6 березня, а прилетів до Іспанії 19 березня. Мабуть в діру в часі і просторі потрапив. Це геноцид українців. Онуки чекістів його вже не приховують", - написав Вадим.

Нагадаємо, що в мережі з'явилося відео, де робітники в Мадриді розвантажують захисні маски української фірми “Бук”.

На опублікованих кадрах видно, як розвантажують коробки з логотипом української компанії "BUK" та її слоганом "Чисте повітря в будь-яких умовах".

Варто відзначити, що на даний момент в Україні дефіцит масок через те, що українські підприємці почали вивозити їх ще тоді, коли пандемія Covid-19 починалася в Китаї.

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