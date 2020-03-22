Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко погодився, що маски не самий ефективний спосіб захисту, але носити їх все одно потрібно

Про це він розповів під час брифінгу в неділю, 22 березня, передає Politeka.net. За його словами, без масок тепер не повинні пускати людей в громадський транспорт і магазини, незважаючи на те, що вони не рятують від коронавіруса.

Ляшко зазначив, що під час карантину всі жителі країни вважаються потенційно зараженими.

«Коли населення просять надягати маску при вході в суспільний транспорт або будівлю, це свідчить тільки про одне - цим ми захищаємо не вас, а від вас людей, що знаходяться всередині», - заявив Ляшко.

Лікар додав, що медикам при контакті з зараженими людьми потрібно носити респіратори. Ляшко також згадав про групи ризику, яким найбільше загрожує коронавірусна інфекція. За його словами, це люди з діабетом, гіпертонічною хворобою, а також хворобами дихальних шляхів. Саме цій групі ризику потрібно залишатися вдома і не виходити на вулицю без потреби. Санітарний лікар нагадав, що серед літніх людей найвища смертність від коронавіруса.

Нагадаємо, що станом на 22 березня в Україні зафіксовано 47 випадків зараження коронавірусом, з яких 3 випадки смертельні. Як повідомили у Центрі громадського здоров'я, вже 8 осіб перемогли коронавірус. Всі хто одужав з Чернівецької області.

Тим часом, у світі зафіксовано 312 тисяч випадків коронавіруса і 13,4 тисячі смертей. При цьому, більше 93 тисяч людей одужали. Найкраще справляється з хворобою Китай. Їм вдалося втихомирити спалах коронавіруса. На даний момент в країні практично не фіксують нових випадків зараження.

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