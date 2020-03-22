Киянина, який інфікований коронавірусом, зацькували сусіди

Зокрема, 40-річний чоловік в чаті житлового комплексу «Паркове містечко», де він проживає зізнався, що у нього виявили коронавірус.

Він закликав сусідів і тих, з ким контактував, звернутися до медиків і самоізолюватися, однак замість подяки, чоловік зіткнувся з агресією і злістю мешканців цього комплексу.

Сусіди викликали поліцію і вимагали виселити його. Люди поскаржилися, що його дружина і троє дітей відвідують дитячий майданчик, а сам хворий, хоч і проживає окремо від дружини, але за останній тиждень не раз з ними контактував.

"Один з мешканців повідомив сусідам, що у нього коронавірус. Чоловік вчинив, як цього вимагає закон і совість. Але не врахував реалії... Що йому сказали сусіди - не будемо цитувати. Група особливо активних сусідів викликала поліцію з вимогою виселити з будинку його дружину і трьох дітей. Це дно", - пише видання kp.ua.

При цьому в поліції пояснили, що у них немає таких повноважень.

Тим не менш, в чаті мешканців ЖК "Паркове місто" люди не вгамовуються і обговорюють тему. Інший киевлялин назвав людей, які підняли шум "мерзенними".

Звернемо увагу, що на даний момент в групі "Сусіди з ЖК "Паркове місто" всі повидомлення на цю тему видалені.

Нагадаємо, що число заражених коронавірусом українців зростає, з'явилися нові дані: "Переходять на особливий режим".

Також Politeka повідомляла, що Зеленський посилює боротьбу з коронавірусом: що заборонено в Україні з 17 і 18 березня.