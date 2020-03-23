Український футболіст Мирослав Славов не зміг повернутися додому з-за російського "Аерофлоту"

Своєю історією футболіст поділився в інтерв'ю виданню Динамо Київ.



Через поширення коронавірусу він намагався залишити Іран, але вже заздалегідь оплачений рейс його не пустили, бо на борт брали тільки громадян РФ.

Варто відзначити, що Іран — другий після Китаю центр поширення коронавірусу світі.

"Ви собі не можете уявити, що почалося серед людей: сльози дітей і жінок, чоловіки починали битися... Навколо панував повний хаос. Як я намагався переконати їх, що це мій останній шанс на потрапляння додому – безрезультатно. Мене це неймовірно здивувало, адже ми летіли б транзитом, навіть не ступили б на російську землю і ніхто нам ніяких штампів б не ставив, а буквально відразу ж полетіли б у своїх напрямках", – розповів спортсмен.

У підсумку, він все-таки зміг повернутися в Україну.

“Підсумок – дві безсонні ночі і багато нервів. Мені все ж вдалося вскочити в останню мить і прорватися через всі труднощі. На щастя, я тепер вдома і мені нічого не загрожує”, – резюмував він.



Відзначимо, що кількість хворих коронавірусом COVID-19 в Україні за добу різко зросла.

Вірус підтверджений у 73 осіб, повідомили в МОЗ.

На даний момент ситуація в Україні наступна:

Найбільше зафіксованих випадків зараження зараз у столиці - 29.

Ввечері 22 березня в МОЗ повідомили, що за добу кількість інфікованих збільшилася на 20 чоловік.

Нагадаємо, що число заражених коронавірусом українців зростає, з'явилися нові дані: "Переходять на особливий режим".

Також Politeka повідомляла, що Зеленський посилює боротьбу з коронавірусом: що заборонено в Україні з 17 і 18 березня.